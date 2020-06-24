За даними різних досліджень, від третини до двох третин жінок принаймні раз в житті імітували оргазм. Але це не нормально і потрібно розв'язувати цю проблему.

Перший крок до цього – це розмова, але ж які слова підібрати в такій пікантній темі, щоб не образити почуття коханої людини? Про це розповіла сексолог Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Для початку, переконайтеся, що партнер хочу вас чути і слухати. Що у вас з ним довірчі відносини, він готовий до діалогу. Якщо цього немає – то краще почати не з оргазмів, а в принципі з довірою в парі.

Почніть з секс-просвіти

Поясніть, як "працює" жіночий оргазм. Покажіть статистику, що більшість відчуває його тільки від стимуляції клітора і це абсолютно нормально. Розкажіть, що важлива не тільки фізична сторона питання, а й контекст.

Почитайте разом різні книги про секс-просвіті, наприклад Емілі Нагоскі. Якщо партнер відмахується зі словами, що це все маячня, то у мене для вас погані новини. Якщо відкритий до діалогу – йдемо далі,

– розповіла сексолог.

Розкажіть про стереотипи й тиск на жінку

Не кінчає – значить фригідна і неповноцінна. Нормальні жінки відчувають "вагінальний оргазм", а кліторальний – неповноцінний.



Третина жінок імітує оргазм / Фото unsplash

У відповідь партнерка може поділитися про те, які стереотипи існують щодо нього: у хорошого коханця жінка повинна відчувати оргазму від одного виду члена і т.д. Здорово, якщо ви разом в діалозі постараєтеся їх спростувати.

Про імітацію

А ось тепер можна сказати, що раніше ви імітували тому, що ... (підставити причину: боялися, що партнер вважатиме неповноцінною, не хотіли його образити і т.д.).

Зате зараз хочете разом вивчати своє тіло, пізнавати нове й отримувати справжнє, а не вигадане задоволення.

Я не кажу, що ця схема всім підійде. Розмови про секс – дуже делікатна тема, не всі можуть спокійно і безболісно реагувати. Говорити чи ні, змінювати що-небудь чи ні – вибір за кожною,

– розповіла лікарка.