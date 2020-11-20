Є стереотип, що мастурбують тільки самотні люди або ті, хто незадоволений сексом з партнером, але це не так. Мастурбація може бути корисною для вашого здоров'я.

Оргазм під час сексу відчувають 95% гетеросексуальних чоловіків і тільки 65% гетеросексуальних жінок. Це називають "розривом в оргазмі", пише pubmed.

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Головна причина розриву в оргазмі – незнання жіночої анатомії, причому як чоловіками, так і жінками. Мастурбація розв'язує цю проблему.

Чому кожній жінці варто мастурбувати

Стати щасливішими. Під час оргазму виробляються окситоцин, дофамін і ендорфін, які покращують настрій. При цьому багато жінок отримують оргазм не від вагінального сексу, а від стимуляції клітора.

Швидше заснути. Оргазм знімає фізичне й емоційне напруження, дає відчуття спокою і задоволення.

Зробити секс кращим. Мастурбація допомагає партнерам зрозуміти, що подобається кожному з них, і призводить до частіших оргазмів. Дослідження також підтверджують, що мастурбація підвищує якість сексу.

Зняти сексуальну напругу. Мастурбація – відмінний спосіб задовольнити статевий потяг. Наприклад, якщо партнера немає поруч або так просто зручніше: не потрібно чекати, коли партнер буде в настрої, чи одягати сексуальну білизну.

Полегшити менструальний біль. Гормон окситоцин, який виробляється під час оргазму, надає болезаспокійливий ефект і допомагає знизити спазми під час місячних. Немає якісних досліджень, які б підтверджували, що мастурбація полегшує менструальний біль, але в будь-якому випадку мастурбувати приємніше, ніж пити знеболювальні або лежати з грілкою.

У мастурбації немає побічних ефектів. Кількість мастурбацій може варіюватися в залежності від віку, лібідо, культурного, соціологічного або релігійного впливу. Деякі жінки мастурбують кілька разів на тиждень, інші – кілька разів на місяць або на рік. Будь-який варіант нормальний, якщо мастурбація не несе дискомфорту і не заважає в повсякденному житті.