Есть стереотип, что мастурбируют только одинокие люди или те, кто недоволен сексом с партнером, но это не так. Мастурбация может быть полезной для вашего здоровья.

Оргазм во время секса испытывают 95% гетеросексуальных мужчин и только 65% гетеросексуальных женщин. Это называют "разрывом в оргазме", пишет pubmed.

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Главная причина разрыва в оргазме – незнание женской анатомии, причем как мужчинами, так и женщинами. Мастурбация решает эту проблему.

Почему каждой женщине стоит мастурбировать

Стать счастливее. Во время оргазма вырабатываются окситоцин, дофамин и эндорфин, которые улучшают настроение. При этом многие женщины получают оргазм не от вагинального секса, а от стимуляции клитора.

Скорее уснуть. Оргазм снимает физическое и эмоциональное напряжение, дает ощущение спокойствия и удовольствия.

Сделать секс лучше. Мастурбация помогает партнерам понять, что нравится каждому из них, и приводит к более частым оргазмам. Исследования также подтверждают, что мастурбация повышает качество секса.

Снять сексуальное напряжение. Мастурбация – отличный способ удовлетворить половое влечение. Например, если партнера нет рядом или так просто удобнее: не нужно ждать, когда партнер будет в настроении, надевать сексуальное белье.

Облегчить менструальную боль. Гормон окситоцин, который вырабатывается во время оргазма, оказывает болеутоляющий эффект и помогает снизить спазмы во время месячных. Нет качественных исследований, которые бы подтверждали, что мастурбация облегчает менструальные боли, но в любом случае мастурбировать приятнее, чем пить обезболивающие или лежать с грелкой.

У мастурбации нет побочных эффектов. Количество мастурбаций может варьироваться в зависимости от возраста, либидо, культурного, социологического или религиозного влияния. Некоторые женщины мастурбируют несколько раз в неделю, другие – несколько раз в месяц или в год. Любой вариант нормален, если мастурбация не несет дискомфорта и не мешает в повседневной жизни.