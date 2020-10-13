Існує думка, що люди, які перебувають у відносинах, стають схожими один на одного. Психологи зі Стенфордського університету вирішили з'ясувати, чи так це з точки зору науки.

Щоб знайти відповідь на це питання, вони проаналізували сотні фотографій закоханих пар. Дослідження опубліковане в Scientific Reports.

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В пар змінюються риси?

Дослідники порівняли фотографії подружжя, зроблені на початку відносин (максимум два роки разом), і через десятиліття в шлюбі (від 20 до 69 років).

Фотографії були взяті з відкритих джерел. У фінальну вибірку потрапили портрети 517 пар. Щоб визначити схожість осіб на знімках, вчені запросили 153 добровольці.

У попередніх роботах говорилося, що обличчя людей, які живуть разом, дійсно можуть змінюватися з часом – раніше вчені стверджували, що на це впливають такі фактори, як дієта, спосіб життя, час, проведений на свіжому повітрі. Навіть спільні хвилини сміху могли відбитися на міміці та зморшках.

Питання вподобань

У новому дослідженні стверджується, що це не зовсім так: обличчя закоханих не стають схожими з часом. Закохані схожі вже на початку відносин – скоріш за все, люди тягнуться до тих, з ким у них є спільні риси. І це стосується не тільки поглядів на життя або переваг, але і зовнішності.