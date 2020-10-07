Китайські вчені прийшли до висновку, що низький чоловічий тембр приваблює жінок. Натомість володарі такого голосу полюбляють часто змінювати партнерок і цьому є наукове пояснення.

Вчені з Південно-Західного Університету Китаю записали голоси 88 чоловіків і 128 жінок, а потім запропонували учасникам пройти опитування на тему зрад. Дослідження опубліковане у журналі Personality and Individual Differences.

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У опитування взяли участь люди віком від 18 до 24 років. На момент запису голосу вони були здорові та не курили.

Записи їхніх голосів проаналізували на предмет частот і тонів, які залежать від ряду фізіологічних і біохімічних чинників, таких як форми гортані та рівня тестостерону в організмі.

У всьому винен тестостерон

Не дивно, що жінки віддають перевагу чоловікам з низьким тембром голову, адже ця риса пов'язана з вищим рівнем тестостерону. Тобто на підсвідомому рівні жінки розуміють, що потомство від такого чоловіка з більшою ймовірністю буде здоровим.

Втім, чоловіки з вищим рівнем цього докору частіше не відчувають докорів сумління з приводу невірності, менше піклуються про стосунки партнером і частіше зраджують.

Натомість у жінок, які брали участь в дослідженні, не спостерігалось зв'язку між тембром голосу та ставленням до зрад.

Самі ж дослідники вважають тестостерон "ключовим фактором вірності". Науковці також зауважили, що люди з нижчим рівнем тестостерону можуть краще розуміти емоції інших та є емоційнішими у стосунках.