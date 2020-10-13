Бытует мнение, что люди, состоящие в отношениях, становятся похожими друг на друга. Психологи из Стэнфордского университета решили выяснить, так ли это с точки зрения науки.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, они проанализировали сотни фотографий влюбленных пар. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

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У пар меняются черты?

Исследователи сравнили фотографии супругов, сделанные в начале отношений (максимум два года вместе), и через десятилетия в браке (от 20 до 69 лет).

Фотографии были взяты из открытых источников. В финальную выборку попали портреты 517 пар. Чтобы определить сходство лиц на снимках, ученые пригласили 153 добровольца.

В предыдущих работах говорилось, что лица людей, которые живут вместе, действительно могут меняться со временем – раньше ученые утверждали, что на это влияют такие факторы, как диета, образ жизни, время, проведенное на свежем воздухе. Даже совместные минуты смеха могли отразиться на мимике и морщинах.

Вопросы предпочтений

В новом исследовании утверждается, что это не совсем так: лица влюбленных не становятся похожими со временем. Влюбленные похожи уже на начале отношений – скорее всего, люди тянутся к тем, с кем у них есть общие черты. И это касается не только взглядов на жизнь или предпочтений, но и внешности.