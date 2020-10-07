Китайские ученые пришли к выводу, что низкий мужской тембр привлекает женщин. Зато обладатели такого голоса любят часто менять партнерш и этому есть научное объяснение.

Ученые из Юго-Западного Университета Китая записали голоса 88 мужчин и 128 женщин, а потом предложили участникам пройти опрос на тему измен. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

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В опросе приняли участие люди в возрасте от 18 до 24 лет. На момент записи голоса они были здоровы и не курили.

Записи их голосов проанализировали на предмет частот и тонов, которые зависят от ряда физиологических и биохимических факторов, таких как формы гортани и уровня тестостерона в организме.

Во всем виноват тестостерон

Неудивительно, что женщины отдают предпочтение мужчинам с низким тембром голоса, ведь эта черта связана с более высоким уровнем тестостерона. То есть на подсознательном уровне женщины понимают, что потомство от такого мужчины с большей вероятностью будет здоровым.

Впрочем, мужчины с более высоким уровнем этого гормона чаще не испытывают угрызений совести по поводу неверности, меньше заботятся об отношениях партнером и чаще изменяют.

Зато у женщин, участвовавших в исследовании, не наблюдалось связи между тембром голоса и отношением к изменам.

Сами же исследователи считают тестостерон "ключевым фактором верности". Ученые также отметили, что люди с более низким уровнем тестостерона могут лучше понимать эмоции других и являются более эмоциональными в отношениях.