Лупа є досить поширеною проблемою, як жінок, так і чоловіків. Лупа – це лусочки шкіри голови, які важко вичесати з волосся.

Як боротись з таким неприємним явищем, як лупа, чому вона виникає, і чи це медична, а не лише косметична проблема, – розповіла Уляна Супрун.

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Що ж таке лупа

Насправді верхній шар нашої шкіри постійно злущується, і ми ще допомагаємо цьому, коли користуємося губками, робимо пілінг, йдемо в сауну чи просто інтенсивно витираємося рушником.

Тож коли йдеться про лупу, річ у тому, що в якийсь момент шкіра чомусь стала надто сильно лущитися, і при цьому тримається купи – її важко відокремитися від волосся.

Лупа утворюється, коли клітини епідермісу починають надто сильно наростати та надто рано злущуватися.

Чому виникає лупа

За словами Супрун, є кілька можливих причин появи лупи, і достеменно невідомо, чому в одних випадках одні й ті ж чинники призводять до бажання шкрябати шкіру голови та обтрушувати одяг, або не призводять.

Чи з'явиться лупа, може залежати від таких речей:

Вік

​Щось подібне до лупи є на шкірі голови немовлят, і це різновид себорейного дерматиту, який минає сам і не потребує лікування.

Справжня лупа з'являється з початком статевого дозрівання, і може виникати з певною періодичністю все життя. Хоча в старшому віці (після 60 років) лупа трапляється рідше.

Вологість і температура повітря

Лупа може повернутися до нас з початком опалювального сезону, коли повітря стає сухим і гарячим.

Мікроскопічні грибки роду Malassezia

Грибки цього типу присутні на шкірі голови всіх людей, проте коли є лупа, їх більшає. Втім ними не вийде заразити здорову людину.

Активність сальних залоз шкіри голови

В дітей, що не вступили в стадію статевого дозрівання, волосся не буває масним (запилюженим чи замазаним фарбою, їжею чи болотом).

З віком, знову ж таки, сальні залози голови знову стають менш активними та поява лупа рідшає. Проте, є люди з масним, але чистим від лупи волоссям.

Рівень андрогенів

Андрогени – це статеві гормони, що переважають в чоловіків. В жінок андрогени теж є, але менше.

Андрогенетична алопеція, тобто випадання волосся зумовлене реакцією волосяних фолікулів на дигідротестостерон, часто йде поряд з лупою.

Важливо: в людей з лупою протягом доби випадає втричі більше волосся.

До теми Як лікувати облисіння

Варто точно дізнатись чи це справді лупа, а не себорейний дерматит чи не екзема, то здолати її можна локальними засобами, що борються зі злущуванням шкіри.

Місцеві засоби, які допоможуть позбутись лупи: Дьоготь. Сповільнює злущення шкіри.

Саліциловий спирт. Навпаки, прискорює відпадання ороговілих кертиноцитів та "очищує" шкіру від зайвого.

Піритіон цинку. Сповільнює старіння та злущення шкіри та пригнічує ріст грибків.

Сульфід селену. Діє так само як піритіон, проте більше сушить шкіру.

Кетоконазол — компонент лікувальних шампунів, що діє на грибок і пригнічує його ріст.

Циклопірокс оламін — протигрибковий компонент рецептурних засобів проти лупи.

Поради щодо боротьби з лупою

Регулярно мийте голову з шампунем проти лупи та звичайним шампунем.

Більшості людей не варто мити голову щодня – слід робити це принаймні через день, бо що частіше ми знежирюємо шкіру, то сильніше працюють сальні залози. Ще й сушка феном, якщо ви ним користуєтеся, може робити свій внесок в появу лупи.

Пильнуйте вологість повітря, причому не лише через ризик появи лупи.

Достатньо вологе повітря (понад 45%) потрібне для того, аби зменшити ризик підхопити вірус грипу. Вологість повітря також визначає, чи легко нам буде дихати, і чи волосся нагадуватиме скуйовджену суху солому.

Коли лупа не просто лупа, а медична проблема

Себорейний дерматит

Якщо ви бачите в себе чи в когось лупу не лише на волоссі та плечах під ними, і шкіра була при цьому червонувата, не варто думати про неохайність.

Себорейний дерматит – як розпізнати Себорейний дерматит від просто лупи відрізняється виходом за межі шкірного покриву голови та запаленням шкіри. Ураження можуть бути також на бровах, вухах, віях та повіках, грудях, і навіть кінцівках і геніталіях, якщо мова йде про людей з ослабленим шкірним імунітетом внаслідок імунодефіциту чи медикаментозної імуносупресії.

Якщо ніяк не реагувати, то себорейний дерматит сам не мине, може псувати настрій та самооцінку, і навіть призводити до розвитку вторинної бактеріальної інфекції.

Діагноз ставлять на основі обстеження, і біопсія рідко коли потрібна.

Від чого залежать ризики розвитку себорейного дерматиту? Це можуть бути колонізації грибками, надмірною активністю сальних залоз та індивідуальною схильністю, зокрема генетикою, способом харчування, рівнем стресу, станом імунної системи та цілісності шкіри.

В разі себорейного дерматиту потрібна комплексна терапія. Зазвичай вона збігається з локальною боротьбою з лупою, але може бути значно складніша.

Важливо Себорейний дерматит: як доглядати за шкірою

Себорейний дерматит – препарати Локальні протигрибкові шампуні та мазі з кетоконазолом, біфоназололом, міконазолом, піритіоном цинку, сульфідом селену, оламіном.

Протизапальні препарати, гелі, лосьйони та шампуні з гідрокортизоном, бетаметазоном, флуосінолоном, і дезонідом.

Місцеві імуномодулятори.

Системні препарати, що зменшують запалення та вбивають грибки, чи зменшують кератинізацію шкіри (в такому разі вона не так старіє, тримається купи і менше лущиться).

Засобів для подолання лупи та себорейного дерматиту не так багато, якщо говорити про дієві, проте вони є.