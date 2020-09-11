Перхоть является достаточно распространенной проблемой как у женщин, так и у мужчин. Перхоть – это чешуйки кожи головы, которые трудно вычесать из волос.

Как бороться с таким неприятным явлением, как перхоть, почему она возникает, и медицинская ли это, а не только косметическая проблема, – рассказала Ульяна Супрун.

Читайте также Царапанье вредит коже: назвали действенный способ успокоить зуд

Что же такое перхоть

На самом деле верхний слой нашей кожи постоянно шелушится, и мы еще помогаем этому, когда пользуемся губками, делаем пилинг, идем в сауну или просто интенсивно витираемося полотенцем.

Поэтому когда речь идет о перхоти, дело в том, что в какой-то момент кожа почему-то стала слишком сильно шелушиться и при этом держится вместе – ее трудно отделиться от волос.

Перхоть образуется, когда клетки эпидермиса начинают слишком сильно нарастать и слишком рано шелушиться.

Почему возникает перхоть

По словам Супрун, есть несколько возможных причин появления перхоти, и неизвестно, почему в одних случаях одни и те же факторы приводят к желанию царапать кожу головы и отряхивать одежду или не приводят.

Появится ли перхоть, может зависеть от таких параметров:

Возраст

Что-то вроде перхоти на коже головы младенцев, и это разновидность себорейного дерматита, который проходит сам и не требует лечения.

Настоящая перхоть появляется с началом полового созревания, и может возникать с определенной периодичностью всю жизнь. Хотя в старшем возрасте (после 60 лет) перхоть случается реже.

Влажность и температура воздуха

Перхоть может вернуться к нам с началом отопительного сезона, когда воздух становится сухим и горячим.

Микроскопические грибки рода Malassezia

Грибки этого типа присутствуют на коже головы всех людей, однако когда есть перхоть, их больше. Впрочем, ними не получится заразить здорового человека.

Активность сальных желез кожи головы

У детей, не вступивших в стадию полового созревания, волосы не бывают жирными (пыльными или окрашенными, вымазанными пищей или грязью).

С возрастом, опять же, сальные железы головы снова становятся менее активными и появление перхоти редеет. Однако, есть люди с жирными, но чистыми от перхоти волосами.

Уровень андрогенов

Андрогены – это половые гормоны, преобладают у мужчин. У женщин андрогены тоже есть, но меньше.

Андрогенетическая алопеция, то есть выпадение волос обусловлено реакцией волосяных фолликулов на дигидротестостерон, часто идет рядом с перхотью.

Важно: у людей с лупой в течение суток выпадает в три раза больше волос.

К теме Как лечить облысение

Стоит точно узнать действительно ли это перхоть, а не себорейный дерматит ли экзема, преодолеть ее можно локальными средствами, которые борются с шелушением кожи.

Местные средства, которые помогут избавиться от перхоти: Деготь. Замедляет отшелушивание кожи.

Салициловый спирт. Напротив, ускоряет отпадение ороговевших кертиноцитов и "очищает" кожу от лишнего.

Пиритион цинка. Замедляет старение и отшелушивание кожи и подавляет рост грибков.

Сульфид селена. Действует так же как пиритион, однако больше сушит кожу.

Кетоконазол – компонент лечебных шампуней, действует на грибок и подавляет их рост.

Циклопирокс оламин – противогрибковый компонент рецептурных средств против перхоти.

Советы по борьбе с перхотью

Регулярно мойте голову с шампунем против перхоти и обычным шампунем.

Большинству людей не стоит мыть голову каждый день – следует делать это по крайней мере через день, потому что чем чаще мы обезжириваем кожу, тем сильнее работают сальные железы. Еще сушка феном, если вы им пользуетесь, может вносить свой вклад в появление перхоти.

Следите за влажностью воздуха, причем не только из-за риска появления перхоти.

Достаточно влажный воздух (более 45%) требуется для того, чтобы уменьшить риск подхватить вирус гриппа. Влажность воздуха также определяет, легко ли нам дышать, и будут ли волосы напоминать взъерошенную сухую солому.

Когда перхоть не просто перхоть, а медицинская проблема

Себорейный дерматит

Если вы видите у себя или у кого-то перхоть не только на волосах и плечах и кожа была при этом красная, не стоит думать о нечистоплотности.

Себорейный дерматит – как распознать Себорейный дерматит от просто перхоти отличается выходом за пределы кожного покрова головы и воспалением кожи. Поражения могут быть также на бровях, ушах, ресницах и веках, груди, а также конечностях и гениталиях, если речь идет о людях с ослабленным кожным иммунитетом вследствие иммунодефицита или медикаментозной иммуносупрессии.

Если никак не реагировать, то себорейный дерматит сам не пройдет, может портить настроение и самооценку, а также приводить к развитию вторичной бактериальной инфекции.

Диагноз ставят на основании обследования, биопсия редко когда нужна.

От чего зависят риски развития себорейного дерматита? Это могут быть колонизации грибами, чрезмерная активность сальных желез и индивидуальная предрасположенность, в частности генетика, образ питания, уровень стресса, состояние иммунной системы и целостность кожи.

В случае себорейного дерматита нужна комплексная терапия. Обычно она совпадает с локальной борьбой с перхотью, но может быть значительно сложнее.

Важно Себорейный дерматит: как ухаживать за кожей

Себорейный дерматит – препараты Локальные противогрибковые шампуни и мази с кетоконазолом, бифоназололом, миконазолом, пиритион цинка, сульфидом селена, оламин.

Противовоспалительные препараты, гели, лосьоны и шампуни с гидрокортизоном, бетаметазоном, флуосинолоном и дезонидом.

Местные иммуномодуляторы.

Системные препараты, уменьшающие воспаление и убивающие грибки, уменьшающие кератинизацию кожи (в таком случае она не так стареет, держится вместе и меньше шелушится).

Средств для преодоления перхоти и себорейного дерматита не так много, если говорить о действенных, но они есть.