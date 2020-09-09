Нейробіологи не радять чухатися, адже це може призвести до травмування шкіри. Втім, вони запропонували альтернативний метод, як заспокоїти свербіж. Ми вже спробували його на собі і, як не дивно, він працює.

Американське суспільство нейробіології не радить чухатися, адже подряпини травмують шкіру, а особливо чутливі її ділянки, повідомляє Study Finds.

До теми Чому чухається шкіра після душу та як цього позбавитись

Як заспокоїти свербіж, не травмувавши шкіру

Якщо відчуваєте свербіж і не можете встояти, щоб не почухатись – потріть її. Тертя також активізує "антисверблячу мережу" мозку, але є значно гігієнічнішим та безпечнішім, ніж чухання за допомогою нігтів.

Дослідження на тваринах показали, що певні нейрони спинного мозку активувалися і при свербінні, і при дотику. Але варто зауважити, що їхня активність була пов'язана лише з посиленим дотиком. Коли він припинявся, то свербіж теж стихав.



Нейробіологи не рекомендують чухати шкіру / Фото: Unsplah

Провівши ще серію дослідів вчені виявили, що, якщо свербляче місце розтерти, то нейрони також перестають працювати.

Дослідники прийшли до висновку, що розтирання викликає серію нейронних подій, які призводять до послаблення неприємного відчуття.