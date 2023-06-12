Пошкодження шкіри

Від цієї дії залишається слід. Ушкодженій шкірі потрібен час на загоєння, як і будь-якій ранці. Саме тому рішення позбутися запаленого акне у день важливої ​​зустрічі приречене на провал. На шкірі якийсь час буде видно слід від розриву, а в деяких випадках може залишитися рубець або темна пляма – постакне.

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Нові прищі

При неправильному видавлюванні прищів можна поширити бактерії на пори навколо – з'являться нові прищі. Що це за бактерії? Cutibacterium acnes. Вони живуть на шкірі, а потрапивши в забиту пору розмножуються, через що починається запалення – червоніє і набухає.

Посилення запалення

Відкрита ранка приваблює небезпечніші бактерії, ніж ті, які спочатку розмножувалися всередині пори. Вони посилюють запалення, і прищ може перейти у важчі форми: папули (болючі прищі) та пустули (болючі прищі з гноєм), вузлики під шкірою та кісти, фурункули та карбункули (гнійне запалення за участю стафілококів).

Психологічні проблеми

Поява прищів – одного чи кількох – може викликати занепокоєння. Але коли ми видавлюємо прищ і бачимо, як гній виходить назовні, неприємні почуття проходять: нам стає добре і спокійно за своє здоров'я.

Проблема в тому, що одна така дія може призвести до нових прищів і нової хвилі переживань – у деяких випадках це перетворюється на розлад екскоріації. Це різновид обсесивно-компульсивного розладу, у якому людина неспроможна утриматися від колупання прищів, ранок, мозолів. Крім фізіологічних наслідків типу інфекцій та шрамів процес супроводжується депресією з почуттям провини та сорому.

Краще доглядати, а не давити

Якщо багато прищів і вони регулярно з'являються, потрібно йти до дерматолога. Він допоможе розібратися в їхніх типах і що з ними можна зробити. Іноді лікар може призначити засоби для догляду або лікування для шкіри, а часом і виписати препарати для прийому внутрішньо.

Фізичний вплив на прищ, тобто його видавлювання, рекомендують лише як доповнення до кремів та таблеток. Хірургічний розтин призначають, коли протизапальна та антибактеріальна терапія не допомогла або на шкірі є фурункул.

А чищення – це косметична процедура в естетичних цілях. Вона не входить у рекомендації з лікування акне, тому що не запобігає виникненню нових прищів і не знижує ризик ускладнень, але створює відчуття, що обличчя стало виглядати здоровішим.