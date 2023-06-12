Повреждение кожи

От этого действия остается след. Поврежденной коже нужно время на заживление, как и в любое ранце. Именно поэтому решение избавиться от воспаленного акне в день важной встречи обречено на провал. На коже некоторое время будет видно след от разрыва, а в некоторых случаях может остаться рубец или темное пятно – постакнет.

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Новые прыщи

При неправильном выдавливании прыщей можно распространить бактерии на поры вокруг – появятся новые прыщи. Что это за бактерии? Cutibacterium acnes. Они живут на коже, а попав в ушибленную пору размножаются, из-за чего начинается воспаление – краснеет и набухает.

Усиление воспаления

Открытая ранка привлекает более опасные бактерии, чем изначально размножавшиеся внутри поры. Они усиливают воспаление, и прыщ может перейти в более тяжелые формы: папулы (болезненные прыщи) и пустулы (болезненные прыщи с гноем), узелки под кожей и кисты, фурункулы и карбункулы (гнойное воспаление с участием стафилококков).

Психологические проблемы

Появление прыщей – одного или нескольких – может вызвать беспокойство. Но когда мы выдавливаем прыщ и видим, как навоз выходит наружу, неприятные чувства проходят: нам становится хорошо и спокойно за свое здоровье.

Проблема в том, что одно такое действие может привести к новым прыщам и новой волне переживаний – в некоторых случаях это превращается в расстройство экскориации. Это разновидность обсессивно-компульсивного расстройства, при котором человек не может воздержаться от ковыряния прыщей, утренников, мозолей. Кроме физиологических последствий типа инфекций и шрамов, процесс сопровождается депрессией с чувством вины и стыда.

Лучше ухаживать, а не давить

Если много прыщей и регулярно появляются, нужно идти к дерматологу. Он поможет разобраться в их типах и что с ними можно сделать. Иногда врач может назначить средства по уходу или лечению для кожи, а иногда и выписать препараты для приема внутрь.

Физическое влияние на прыщ, то есть его выдавливание, рекомендуют только в качестве дополнения к кремам и таблеткам. Хирургическое сечение назначают, когда противовоспалительная и антибактериальная терапия не помогла или на коже имеется фурункул.

А чистка – это косметическая процедура в эстетических целях. Она не входит в рекомендации по лечению акне, потому что не предотвращает возникновение новых прыщей и не снижает риск осложнений, но создает ощущение, что лицо стало выглядеть здоровее.