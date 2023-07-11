Часто люди допускають поширену помилку на шляху до ідеального тіла. Усе просто – проблема в режимі, зокрема у режимі сну. Тож, розповідаємо, як спати, щоб худнути. Спойлер – мова не лише про нічний сон.

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Якщо ви засинаєте відразу після обіду, ваше тіло не встигає спалювати калорії, що з часом може призвести до збільшення ваги. Щоб змінити цю модель і почати худнути швидше, спробуйте включити ці 7 нічних звичок у свій розпорядок дня.

Сформуйте графік сну

Достатня кількість сну є важливим фактором для контролю апетиту і збалансованого обміну речовин. Намагайтеся лягати й вставати в один і той самий час щодня, навіть у вихідні дні.

Уникайте перекусів після вечері

Візьміть собі за звичку не їсти нічого після вечері. Річ у тім, що пізні перекуси – дуже часто є зайвими калоріями, які організму складніше спалити.

Іноді люди їдять на ніч, тому що їм нудно. Спробуйте прогулятись перед сном, чи почитати книгу, поговорити рідними чи друзями, аби відволіктися від переїдання. Врятуватись від нудьги також допоможе нове хобі – як от малювання, йога, катання на велосипеді чи запис подкастів. Підійде будь-яка справа, яка буде вам до душі.

Зведіть до мінімуму споживання цукру після обіду

Одна з головних причин, чому вам може бути складно схуднути, може бути в тому, що ви споживаєте занадто багато цукру. Коли ви їсте цукор, ваше тіло виділяє інсулін для його перероблювання. Однак інсулін також накопичує жир.

Увага! Отже, якщо ви їсте солодку їжу на ніч, вашому організму буде важче її переробляти, і ви накопичуватимете більше жиру. Щоб швидко схуднути, відмовтеся від цукру після обіду.

Спробуйте техніки розслаблення

Стрес може нівелювати спроби схуднути. Використовуйте техніки розслаблення, такі як медитація або йога, щоб заспокоїти свій розум і зменшити стрес.

Сформуйте свої ритуали перед сном

Однозначно варто подумати про те, щоб забезпечити комфортні умови для сну, аби він був якісним. Для цього підтримуйте прохолодну температуру в кімнаті; подбайте, щоб було темно і тихо.

Хороший нічний сон необхідний для схуднення. Якщо ви добре відпочили, у вас більше енергії для занять спортом, і ви з меншою ймовірністю виберете нездорову їжу упродовж дня. Старайтеся лягати спати щовечора в один і той же час і спати 7 – 8 годин,

– наголошують фахівці.

"Ні" гаджетам перед сном

Найпростіше, що ви можете зробити для того, щоб схуднути – відкласти гаджети, як тільки опинились в ліжку. І це не жарт! Спати слід в прохолодному темному місці. А увімкнене світло може вплинути на ваш циркадний ритм, який регулює метаболізм і може збільшити ймовірність того, що ви наберете вагу.