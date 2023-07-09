Фахівці спробували розібратись, чому сняться кошмари і що з цим робити. За словами психолога зі сну і здоров'я з Мангеттена Джошуа Тала, у снах люди часто бачать саме ті події, які відбувалися упродовж дня.

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Тож, це наштовхнуло вчених розглянути гіпотезу, що швидкі рухи очима та сни є важливими для когнітивного омолодження та концентрації пам'яті.

Довідка. Американська академія медицини сну називає жахи "яскравими, реалістичними та тривожними снами, які зазвичай містять загрози виживанню чи безпеці, які часто викликають емоції тривоги, страху або жаху".

Якщо людині надто часто сняться жахіття – а це частіше, ніж 2 – 3 рази на тиждень, це може викликати погіршення концентрації на роботі, стрес та навіть розвиватиметься так званий "розлад жахіття".

Чи варто боротись з нічними кошмарами

Лікувати його досить важко, адже в такому разі використовують поведінкову терапію та різні медикаменти. З частими кошмарами важливо боротися, тому що вони можуть викликати безсоння, депресію, суїцидальні думки.

Крім того, через те, що жахіття спричиняють недосипання, це може бути пов'язано з ожирінням та захворюваннями серця.

Що робити, щоб не снилися жахіття

Додайте у своє життя фізичну активність, достатньо недовгої прогулянки. Так, виконання всього лише десяти кроків допоможе полегшити жахи та покращити своє життя і сон.

Кошмари найчастіше виникають під час сну зі швидкими рухами очей, в цій фазі м'язи розслабляються і людина може бачити яскраві картинки.

Цікаво. Якщо прокинутися під час фази швидкого сну, ви будете пам'ятати, що вам наснилося.

Професорка медицини Школи медицини імені Девіда Геффена Каліфорнійського університету (Лос-Анджелес) Дженніфер Мартін вважає, що одним з найефективнішим засобів лікування кошмарів у дорослих — це спробувати зробити так, аби їх сон був міцнішим, тоді вони рідше прокидаються і не пам'ятають своїх сновидінь.

Скоригуйте режим сну: сплануйте час засинання і пробудження, стежте за тим, щоб у кімнаті, де ви спите, завжди було прохолодно і темно, уникати стимулюючих напоїв перед сном тощо.

Обмежте вживання алкоголю. За словами Дженніфер Мартін, алкоголь може викликати неспокій, ви можете частіше прокидатися посеред ночі, що потенційно допомагає згадати кошмари.

Алкоголь і їжа: який вплив

Професорка додає, що багато людей вживають алкогольні напої, щоб розслабитися, відчути наприкінці дня сонливість, але насправді вони не допомагають. Замість цього краще спробувати трав'яні чаї.



Трав'яні чаї можуть зробити ваш сон міцнішим / Фото Unsplash

Водночас професорка зауважила, що один алкогольний напій за 3 години до сну — це нормально. Але не варто цим зловживати.