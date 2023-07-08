Тут нові лайфхаки під'їхали від учених. Якщо вас здолала депресія, спробуйте не спати. Нещодавно вчені довели, що це може бути цілком ефективним методом боротьби з недугою.

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Нове дослідження депресії

Вперше цей феномен виявили ще у 19 столітті, і потім неодноразово перевірили у клінічних випробуваннях. Але як саме це працює, було довгий час незрозуміло.

Тепер американські вчені вирішили підійти до проблеми по-сучасному. У випробуваних з депресією і без неї відстежували активність у різних ділянках мозку та порівнювали з контрольною групою, плюс проводили опитування та уточнювали настрій. В результаті у 43% людей з депресією і в деяких без неї настрій справді покращав. І у всіх з них була підвищена активність у мигдалеподібному тілі та передній поясній корі в мозку. А підвищений настрій зберігався кілька днів, навіть після того, як випробувані висипалися.

Не спішить не спати

Звичайно, ніч без сну несе за собою певні ризики, напевно, багато хто відчував їх на собі. Тому вчені вже почали думати, як отримати той самий ефект, не змушуючи людей клювати цілий день носом. У майбутньому вчені хочуть спробувати стимулювати ці ділянки магнітами. Тоді і спати можна буде, і депресію лікувати. Але треба обмовитися, якщо у вас немає депресії, то відсутність сну ваш настрій, швидше за все, погіршить. Це дані з того самого дослідження.

Та й навіть якщо у вас є діагнози, не треба зараз кидати всі справи і не спати всю ніч. Все ж таки потрібно консультуватися з вашим фахівцем.