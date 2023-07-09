Специалисты попытались разобраться, почему снятся кошмары и что с этим делать. По словам психолога из сна и здоровья из Мангеттена Джошуа Тала, во снах люди часто видят именно те события, которые происходили в течение дня.

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Поэтому это натолкнуло ученых рассмотреть гипотезу, что быстрые движения глазами и сны важны для когнитивного омоложения и концентрации памяти.

Справка. Американская академия медицины сна называет ужасы "яркими, реалистичными и тревожными снами, обычно содержащими угрозы выживанию или безопасности, которые часто вызывают эмоции тревоги, страха или ужаса".

Если человеку слишком часто снятся ужасы – а это чаще, чем 2 – 3 раза в неделю, это может вызвать ухудшение концентрации на работе, стресс и даже будет развиваться так называемое "расстройство ужаса".

Стоит ли бороться с ночными кошмарами

Лечить его довольно тяжело, ведь в таком случае используют поведенческую терапию и разные медикаменты. С частыми кошмарами важно бороться, потому что они могут вызвать бессонницу, депрессию, суицидальные мысли.

Кроме того, из-за того, что ужасы вызывают недосыпание, это может быть связано с ожирением и заболеваниями сердца.

Что делать, чтобы не снились ужасы

Добавьте в свою жизнь физическую активность, достаточно недолгую прогулку. Да, выполнение всего лишь десяти шагов поможет облегчить ужасы и улучшить свою жизнь и сон.

Кошмары чаще всего возникают во время сна с быстрыми движениями глаз, в этой фазе мышцы расслабляются и человек может видеть яркие картинки.

Интересно. Если проснуться во время фазы быстрого сна, вы помните, что вам приснилось.

Профессор медицины Школы медицины имени Дэвида Геффена Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Дженнифер Мартин считает, что одним из самых эффективных средств лечения кошмаров у взрослых - это попытаться сделать так, чтобы их сон был крепче, тогда они реже просыпаются и не помнят своих сновидений. .

Скорректируйте спящий режим: спланируйте время засыпания и пробуждения, следите за тем, чтобы в комнате, где вы спите, всегда было прохладно и темно, избегать стимулирующих напитков перед сном и т.д.

Ограничит употребление алкоголя. По словам Дженнифер Мартин, алкоголь может вызвать беспокойство, вы можете чаще просыпаться посреди ночи, что потенциально помогает вспомнить кошмары.

Алкоголь и еда: какое влияние

Профессор добавил, что многие люди употребляют алкогольные напитки, чтобы расслабиться, почувствовать в конце дня сонливость, но на самом деле они не помогают. Вместо этого лучше попробовать травяные чаи.



Травяные чаи могут сделать ваш сон крепче / Фото Unsplash

В то же время профессор заметила, что один алкогольный напиток за 3 часа до сна — это нормально. Но не стоит этим злоупотреблять.