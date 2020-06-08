В Україні не зменшується кількість нових хворих на COVID-19, а це є одним з головних показників, що впливає на карантинні умови. На думку лікарки-інфекціоністки Лариси Мороз, це відбувається з кількох причин. Зокрема, збільшується кількість тестувань, внаслідок чого виявляється більше нових випадків.

Але, крім цього, населення неправильно сприйняло поступове зменшення карантинних заходів, які відбувалися протягом останніх місяців. Українці відчули, що обмеження вже повністю скасовані, і можна жити тим життям, яке було до березня 2020 року. Про це головна інфекціоністка Вінницької області розповіла в програмі "Після всього" на 24 каналі.

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Вона відзначила, що у приміщеннях торгових центрів чи різних супермаркетів люди не дотримуються як соціальної дистанції, так і маскового режиму.

Також вона зауважила, що зараз побільшало хворих з так званої групи ризику. Тобто, це люди, віком від 65 років, які є найбільш важкими пацієнтами.

Вона повідомила, що, за офіційною статистикою в Україні зараз 304 людей, які хворі на коронавірус і перебувають в тяжкому чи в термінальному стані. "На жаль, ми будемо мати збільшення кількості не тільки захворілих, але й пацієнтів, яким не надали допомоги", – наголосила Лариса Мороз.

Лікарка-інфекціоністка пояснила, що 304 випадки офіційно зареєстрованих важких хворих – це найвищий показник за останні місяці. Адже до цього їх було 250 – 270 осіб.

На жаль, ми зараз виходимо на стабільно високі цифри. Завжди закликала, що ми повинні привчитися жити в нових умовах. І масковий режим, і соціальна дистанція будуть з нами ще кілька місяців,

– прокоментувала вона.

Лариса Мороз сподівається, що тепла погода і ультрафіолет будуть трохи пригнічувати реплікацію вірусу. Але приклад деяких країн Південної Америки, африканських держав чи Ізраїлю показує, що цей вірус 100% не залежить від того, яка буде температура і ультрафіолет.

Лікарка-інфекціоністка закликає дотримуватися двох правил:

масковий режим, особливо у закритих приміщеннях;

соціальна дистанція.

Про коронавірус у дитячих садках

За словами головної інфекціоністки Вінницької області, у всіх дитячих дошкільних закладах, які відкрилися після карантину, повинні були вжиті певні санітарно-гігієнічні заходи, а також мали проводитися перевірки.

"Спалах COVID-19 у дитсадку в Броварах показав, що дитяче населення хворіє у легкій формі, майже безсимптомній. В Україні майже немає тяжких випадків", – пояснила Лариса Мороз.

Що відомо про коронавірус у дитячому садку в БроварахУ дитсадку "Калинка" на Київщині COVID-19 виявили у 9 дітей та 3 дорослих. Наразі кількох вихованців садочка госпіталізували, решта перебувають вдома під наглядом батьків.



Відомо, що першою захворіла вихователька дитсадка. Відтак, на коронавірус вирішили протестувати всіх дітей, з якими контактувала жінка, та інших працівників закладу. Дитсадок наразі закритий на карантин.

Лікарка-інфекціоністка зазначила, що в дитячих садочках повинно постійно бути лабораторне обстеження вихователів та того персоналу, які працюють з дітьми. Воно повинно бути кожні 5 днів, і таким чином вдасться уникнути подібних спалахів.

На мою думку, можливо, навіть і батькам, які водять дітей у садок, мають проводити ПЛР-тестування, щоб ми знали, що вони не мають цього вірусу,

– припустила Лариса Мороз.

За її словами, це сприятиме тому, що батьки не зможуть заразити своїх дітей, у яких хвороба може протікати безсимптомно.

Довідка. Станом на ранок 8 червня в Україні зареєстровано 27 462 хворих на COVID-19. Загалом померли 797 пацієнтів, одужали – 12 195 людей.