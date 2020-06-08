В Украине не уменьшается количество новых больных COVID-19, а это является одним из главных показателей, который влияет на карантинные условия. По мнению врача-инфекциониста Ларисы Мороз, это происходит по нескольким причинам. В частности, увеличивается количество тестирований, в результате чего обнаруживается больше новых случаев.

Но, кроме этого, население неправильно восприняло постепенное уменьшение карантинных мероприятий, которые происходили в течение последних месяцев. Украинцы почувствовали, что ограничения уже полностью отменены, и можно жить той жизнью, которая была до марта 2020 года. Об этом главная инфекционистка Винницкой области рассказала в программе "После всего" на 24 канале.

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Она отметила, что в помещениях торговых центров или различных супермаркетов люди не придерживаются как социальной дистанции, так и масочного режима.

Также она отметила, что сейчас стало больше больных с так называемой группы риска. То есть, это люди в возрасте от 65 лет, которые являются наиболее тяжелыми пациентами.

Она сообщила, что, по официальной статистике, в Украине сейчас 304 человека, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом или в терминальном состоянии. "К сожалению, мы будем иметь увеличение количества не только заболевших, но и пациентов, которым не оказали помощь", – отметила Лариса Мороз.

Врач-инфекционист объяснила, что 304 случая официально зарегистрированных тяжелых больных – это самый высокий показатель за последние месяцы. Ведь до этого их было 250 – 270 человек.

К сожалению, мы сейчас выходим на стабильно высокие цифры. Всегда призывала, что мы должны приучиться жить в новых условиях. И масочный режим, и социальная дистанция будут с нами еще несколько месяцев,

– прокомментировала она.

Лариса Мороз надеется, что теплая погода и ультрафиолет будут немного подавлять репликацию вируса. Но пример некоторых стран Южной Америки, африканских государств или Израиля показывает, что этот вирус 100% не зависит от того, какая будет температура и ультрафиолет.

Врач-инфекционист призывает придерживаться двух правил:

масочный режим, особенно в закрытых помещениях;

социальная дистанция.

О коронавирусе в детских садах

По словам главной инфекционистки Винницкой области, во всех детских дошкольных учреждениях, которые открылись после карантина, должны были быть предприняты определенные санитарно-гигиенические мероприятия, а также должны были проводиться проверки.

"Вспышка COVID-19 в детском саду в Броварах показала, что детское население болеет в легкой форме, почти бессимптомной. В Украине почти нет тяжелых случаев", – пояснила Лариса Мороз.

Что известно о коронавирусе в детском саду в Броварах

В детском саду "Калинка" на Киевщине COVID-19 обнаружили у 9 детей и 3 взрослых. Сейчас нескольких воспитанников садика госпитализировали, остальные находятся дома под наблюдением родителей.



Известно, что первой заболела воспитательница детсада. Следовательно, на коронавирус решили протестировать всех детей, с которыми контактировала женщина, и других работников учреждения. Детсад пока закрыт на карантин.

Врач-инфекционист отметила, что в детских садах должно постоянно быть лабораторное обследование воспитателей и того персонала, который работает с детьми. Оно должно быть каждые 5 дней, таким образом удастся избежать подобных вспышек.

По моему мнению, возможно, даже и родителям, которые водят детей в садик, должны проводить ПЦР-тестирование, чтобы мы знали, что они не имеют этого вируса,

– предположила Лариса Мороз.

По ее словам, это будет способствовать тому, что родители не смогут заразить своих детей, у которых болезнь может протекать бессимптомно.

Справка. По состоянию на утро 8 июня в Украине зарегистрировано 27 462 больных COVID-19. В целом умерли 797 пациентов, выздоровели – 12 195 человек.