На Киевщине новая вспышка коронавирусной инфекции – в детсаду в городе Бровары у 9 детей и 3 взрослых подтвердили диагноз COVID-19. Сейчас нескольких детей госпитализировали. остальные – под присмотром родителей, дома.

Об этом на странице Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Что известно о состоянии детей

Все дети, у которых подтвердили коронавирус, пока чувствуют себя лучше. Дети, у которых была температура, госпитализированы в больницу, их состояние нормализовалось, пишет ТСН со ссылкой на начальницу управления образования и науки Броварского городского совета Мельник Оксану.

Состояние одного мальчика улучшилось, ночью температура была 36,6. А вот предыдущей ночи ребенок имел повышенную температуру тела – 37. Врачи следят. У девочки, которую тоже госпитализировали, была температура 37,4, сейчас у нее температура в норме,

– рассказала Оксана.

У остальных больных детей внешних симптомов нет, за ними наблюдают родители, у которых также сегодня взяли образцы на ПЦР-тест.

Завтра тестирование пройдут еще и все работники детсада. Сейчас они дома на самоизоляции.

Вспышка в детском саду Калинка

Первой заболела воспитательница детсада, поэтому протестировать на COVID-19 решили всех детей, с которыми контактировала женщина и других работников учреждения.

По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно,

– сообщил мэр.

Сад закрыли на карантин

Садик Калинка пока закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

По словам председателя Броваров, другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Что известно о работе садиков во время карантина

Как известно, с 25 мая в Украине возобновили работу детские сады. Поэтому, в Минздраве обнародовали перечень рекомендаций по работе учреждений внешкольного образования в период карантина.



Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 463 случая заражения коронавирусом. Поэтому, по состоянию на утро 8 июня в стране зарегистрировано 27 462 больных COVID-19.