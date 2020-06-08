От вчера в Украине зарегистрировали еще 463 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 8 июня в стране зарегистрированы 27 462 больных COVID-19.

В Украине коронавирус чаще диагностируют у женщин, сообщает Центр общественного здоровья.

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От начала пандемии в Украине зарегистрировали 27 462 больных коронавирусом. К сожалению, 797 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Зато 12 195 человек выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.

От вчера коронавирус обнаружили у 463 человек. Больше всего заболевших зарегистрировали в Киеве, Закарпатской и Черновицкой областях.

COVID-19 в Украине по состоянию на 8 июня:

Винницкая область – 1 150;

Волынская область – 1 079;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 231;

Житомирская область – 897;

Закарпатская область – 1 386;

Запорожская область – 496;

Ивано-Франковская область – 1 582;

Кировоградская область – 559;

Киев – 3 490;

Киевская область – 1 812;

Львовская область – 2 162;

Луганская область – 54;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 1 002;

Полтавская область – 274;

Ровненская область – 2 071;

Сумская область – 193;

Тернопольская область – 1 294;

Харьковская область – 1 287;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черновицкая область – 3 698;

Черкасская область – 469;

Черниговская область – 299.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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