Від учора в Україні зареєстрували ще 463 випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 8 червня в країні зареєстровано 27 462 хворих на COVID-19.

В Україні коронавірус частіше діагностують у жінок, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 27 462 хворих на коронавірус. На жаль, 797 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Натомість 12 195 людей одужали та можуть повернутись до звичного життя.

Від учора коронавірус виявили у 463 людей. Найбільше хворих зареєстрували у Києві, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Зазначимо, що кількість випадків зараження в країні знову поступово знижується з кожним днем, але все одно залишається на високому рівні.

COVID-19 в Україні станом на 8 червня:

Вінницька область – 1150;

Волинська область – 1079;

Дніпропетровська область – 971;

Донецька область – 231;

Житомирська область – 897;

Закарпатська область – 1386;

Запорізька область – 496;

Івано-Франківська область – 1582;

Кіровоградська область – 559;

Київ – 3490;

Київська область – 1812;

Львівська область – 2162;

Луганська область – 54;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 1002;

Полтавська область – 274;

Рівненська область – 2071;

Сумська область – 193;

Тернопільська область – 1294;

Харківська область – 1287;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 518;

Чернівецька область – 3698;

Черкаська область – 469;

Чернігівська область – 299.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу