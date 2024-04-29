Тазостегновий суглоб – це місце з'єднання головки стегнової кістки з вертлюжною западиною. Переломи шийки стегна у молодих пацієнтів трапляються рідко. Вони можуть статися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або падіння з висоти.

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У людей старше 65 років перелом шийки стегна можливий навіть через падіння з висоти свого зросту. Когнітивні порушення, поганий зір та остеопороз підвищують ризик перелому.

Можливі ускладнення перелому шийки стегна

Переломи шийки стегна у людей похилого віку можуть призвести до багатьох ускладнень:

пневмонія;

м'язова атрофія;

неправильне зрощення кістки;

депресія;

відчуття ізоляції;

пролежні.

Чому важко гоїться перелом шийки стегна

Область шийки стегна має погане кровопостачання, а після перелому може бути взагалі перерване. У цьому випадку загоєння малоймовірне.

Подібні переломи вимагають хірургічного втручання, зазвичай проводиться ендопротезування кульшового суглоба. Хірург видаляє пошкоджені ділянки тазостегнового суглоба та замінює їх деталями, виготовленими з металу, кераміки та дуже твердого пластику. Такий штучний суглоб забезпечує потрібну стабілізацію.

Після операції можуть знадобитися ходунки або тростина та фізіотерапія, щоб допомогти повернутися до нормальної ходьби.