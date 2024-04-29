Тазостегновий суглоб – це місце з'єднання головки стегнової кістки з вертлюжною западиною. Переломи шийки стегна у молодих пацієнтів трапляються рідко. Вони можуть статися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або падіння з висоти.
Також на тему Знайшли поширену рослину, яка здатна відновлювати нервові клітини
У людей старше 65 років перелом шийки стегна можливий навіть через падіння з висоти свого зросту. Когнітивні порушення, поганий зір та остеопороз підвищують ризик перелому.
Можливі ускладнення перелому шийки стегна
Переломи шийки стегна у людей похилого віку можуть призвести до багатьох ускладнень:
- пневмонія;
- м'язова атрофія;
- неправильне зрощення кістки;
- депресія;
- відчуття ізоляції;
- пролежні.
Чому важко гоїться перелом шийки стегна
Область шийки стегна має погане кровопостачання, а після перелому може бути взагалі перерване. У цьому випадку загоєння малоймовірне.
Подібні переломи вимагають хірургічного втручання, зазвичай проводиться ендопротезування кульшового суглоба. Хірург видаляє пошкоджені ділянки тазостегнового суглоба та замінює їх деталями, виготовленими з металу, кераміки та дуже твердого пластику. Такий штучний суглоб забезпечує потрібну стабілізацію.
Після операції можуть знадобитися ходунки або тростина та фізіотерапія, щоб допомогти повернутися до нормальної ходьби.