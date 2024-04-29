Тазобедренный сустав – это место соединения головки бедренной кости с вертлужной впадиной. Переломы шейки бедра у молодых пациентов случаются редко. Они могут произойти в результате дорожно-транспортного происшествия или падения с высоты.
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У людей старше 65 лет перелом шейки бедра возможен даже из-за падения с высоты своего роста. Когнитивные нарушения, плохое зрение и остеопороз повышают риск перелома.
Возможные осложнения перелома шейки бедра
Переломы шейки бедра у пожилых людей могут привести ко многим осложнениям:
- пневмония;
- мышечная атрофия;
- неправильное срастание кости;
- депрессия;
- ощущение изоляции;
- пролежни.
Почему трудно заживает перелом шейки бедра
Область шейки бедра имеет плохое кровоснабжение, а после перелома может быть вообще прервано. В этом случае заживление маловероятно.
Подобные переломы требуют хирургического вмешательства, обычно проводится эндопротезирование тазобедренного сустава. Хирург удаляет поврежденные участки тазобедренного сустава и заменяет их деталями, изготовленными из металла, керамики и очень твердого пластика. Такой искусственный сустав обеспечивает нужную стабилизацию.
После операции могут понадобиться ходунки или трость и физиотерапия, чтобы помочь вернуться к нормальной ходьбе.