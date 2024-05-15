Позіхання – рефлекторна дія, що складається з глибокого вдиху з широким відкриттям рота, за яким слідує коротка затримка дихання та випуск повітря. Нині немає єдиного пояснення, чому ми позіхаємо, але є кілька припущень.

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Чому ми позіхаємо

М'який будильник. Відповідно до цієї теорії позіхання викликає рух м'язів обличчя та шиї, що стимулює кровотік у сонній артерії. Це прискорює серцебиття та переводить мозок у стан підвищеної активності.

Позіхання часто асоціюється зі втомою, нудьгою, переходом від неспання до сну чи навпаки. Воно, як м'який будильник для мозку від тіла. І він спрацьовує, коли змінюється рівень активності.

Охолодження мозку. Дослідники виявили, що позіхання регулює температуру мозку. Вона забезпечує теплообмін шляхом глибокого вдихання холоднішого повітря. Ця теорія пов'язана з попередньою, тому що ритми сну та неспання залежать від коливань температури в мозку.

Захисний рефлекс. Коли тиск повітря довкілля змінюється, наприклад, під час зльоту чи посадки літака, у середньому вусі створюється надлишковий тиск. Це викликає дискомфорт та відчуття закладеності вух.

Позіхання допомагає відкрити євстахієву трубу. Це дозволяє повітрю увійти до середнього вуха і зрівняти тиск, зменшуючи дискомфорт. Але той самий ефект виникає, коли ми ковтаємо, тому навряд чи це основна причина позіхання.

Кисневий дефіцит. Одна з перших теорій передбачала, що позіхання допомагає збільшити рівень кисню та знизити рівень вуглекислого газу в крові завдяки глибокому диханню. Але подальші дослідження не знайшли надійних доказів цієї теорії.

Чому позіхання заразне

Теорія емпатії. Одна з теорій полягає в тому, що заразне позіхання пов'язане з емпатією та здатністю розуміти та поділяти почуття інших. Дослідження показують, що емпатичні люди схильні до заразної позіхання.

Механізм дзеркальних нейронів. Дзеркальні нейрони – клас нейронів, які активуються не тільки при виконанні дії, але і при спостереженні за тим, як хтось інший виконує цю дію. Існує припущення, що дзеркальні нейрони відіграють роль у механізмі заразного позіхання і викликають автоматичне наслідування побаченої дії.

Рефлекс. Ще одна гіпотеза припускає, що заразне позіхання може бути рефлексом, який допомагав організму підтримувати пильність і готовність до дії, щоб вижити.

Попри різноманітність теорій, очевидно, що заразне позіхання – це багатофакторне явище, в якому переплітаються як неврологічні, і соціальні компоненти.

Як зупинити позіхання

Якщо позіхання стає надмірним, спробуйте: