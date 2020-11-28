Усі ми чули, що без шапки в холодну пору року можна отримати мінінгіт. Але чи насправді це так і яка ж реальна небезпека ходіння без шапки – читайте в нашому матеріалі.

Від чого насправді захищає головний убір і коли краще починати його носити, розповідає 24 канал.

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Розповсюджені міфи

Випадання волосся

Учені з Університету Цюріха протягом 6 років досліджували проблему випадання волосся у здорових жінок. Результат показав, що це явище дійсно залежить від пори року. Взимку воно випадає найменше.

Грип

У прохолодну погоду люди частіше хворіють на вірусні захворювання, але це не пов'язано з холодом. Від інфекції найефективніше захищає щеплення, а не шапка.



Менінгіт не з'являється, якщо не носити шапку / Фото pexels

Менінгіт

Найпопулярніший міф – якщо не вдягнути шапку, обов'язково захворієш на менінгіт. Цю хворобу викликають бактерії та віруси, які можуть потрапити в організм через рот і ніс.

Яка справжня загроза, якщо не носити шапку

Стенокардія

Спровокувати приступ стенокардії або астми може спазм судин внутрішніх органів, який з'являється через переохолодження.

Отит

Ходіння без шапки може спровокувати запалення середнього та зовнішнього вуха, отиту. Фурункули, які виникають, призводять до сильного болю та нагноєння.



Холодна погода може спровокувати запалення потиличного нерва / Фото pexels

Запалення лицевого і потиличного нерва

Ця хвороба провокує пекельні муки. Запалення нервів супроводжується пульсуючим болем, який не дозволяє ні спати, ні їсти. При цьому лікування може бути неефективним або виявитися дуже довгим.

Гайморит

Отит може перейти на інші органи голови в силу близького розташування. Якщо виникає запалення придаткових пазух носа, то з'являється гайморит і фронтин.

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Коли потрібно вдягати шапку: поради