Все мы слышали, что без шапки в холодное время года можно получить минингит. Но так ли это и какая реальная опасность хождения без шапки – читайте в нашем материале.

От чего на самом деле защищает головной убор и когда лучше начинать его носить, рассказывает 24 канал.

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Распространенные мифы

Выпадение волос

Ученые из Университета Цюриха в течение 6 лет исследовали проблему выпадения волос у здоровых женщин. Результат показал, что это явление действительно зависит от времени года. Зимой они выпадают меньше.

Грипп

В прохладную погоду люди чаще болеют вирусными заболеваниями, но это не связано с холодом. От инфекции эффективно защищает прививка, а не шапка.



Менингит не появляется, если не носить шапку / Фото pexels

Менингит

Самый популярный миф – если не надеть шапку, обязательно заболеешь менингитом. Эту болезнь вызывают бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм через рот и нос.

Какова настоящая угроза, если не носить шапку

Стенокардия

Спровоцировать приступ стенокардии или астмы может спазм сосудов внутренних органов, который появляется из-за переохлаждения.

Отит

Хождение без шапки может спровоцировать воспаление среднего и наружного уха, отит. Появляющиеся фурункулы приводят к сильной боли и нагноению.



Холодная погода может спровоцировать воспаление затылочного нерва / Фото pexels

Воспаление лицевого и затылочного нерва

Эта болезнь провоцирует адские муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может быть неэффективным или оказаться очень длинным.

Гайморит

Отит может перейти на другие органы головы в силу близкого расположения. Если возникает воспаление придаточных пазух носа, то появляется гайморит и фронтин.

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Когда нужно надевать шапку: советы