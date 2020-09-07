Коли ви робите ПЛР-тест, ви отримуєте однозначний результат – "є" чи "немає" в організмі SARS-CoV-2. Тест не дає інформації про те, скільки вірусу було у зразку, або наскільки ймовірним є те, що інфекція активна.

Професор Карл Генеган вважає, що замість результату "так/ні" на основі того, чи виявлено будь-яку кількість вірусу, тести повинні мати граничну межу, щоб дуже малі кількості вірусу не давали позитивний результат. Центр доказової медицини Оксфордського університету розглянув дані 25 досліджень та оприлюднив нові дані, пише BBC.

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Річ у концентрації вірусу

Позитивний результат може бути зумовленим наявністю частинок старого вірусу, після одужання. Саме тому кількість випадків захворювання наразі зростає, а рівень госпіталізації залишається стабільним.

Так, дослідники провели експеримент, де зразки вірусів, отримані з позитивних тестів, поміщали в чашку Петрі, щоб побачити, чи будуть вони рости.

Що таке чашка Петрі? Цей метод "вірусного культивування" може показати, чи позитивний тест ідентифікував активний вірус, який може розмножуватися і поширюватися, або просто мертві фрагменти вірусу, які не будуть рости в лабораторії — або в людському організмі.

Передусім слід зрозуміти, що ПЛР-тест використовує хімічні речовини для посилення генетичного матеріалу вірусу, щоб його можна було вивчити. Тестовий зразок повинен пройти ряд лабораторних "циклів", перш ніж у ньому буде достатньо вірусу.

Те, скільки знадобиться таких циклів, показує кількість вірусу у зразку — чи то маленькі фрагменти, чи багато цілих вірусів. Це, своєю чергою, пов'язано із заразністю вірусу.

Але коли ви проходите тест на коронавірус, ви не отримуєте однозначний результат про те, скільки вірусу було у зразку, або наскільки ймовірним є те, що ця інфекція активна.

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Ймовірно, треба встановити допустиму межу частинок вірусу

Людина, яка має в організмі велику кількість активного вірусу, і людина, у якої залишилися лише фрагменти від інфекції, яка вже минула, отримають однаковий — позитивний результат тесту.

Тому дослідники зробили висновок, що заразність коронавірусу знижується приблизно через тиждень хвороби.

Хоч і неможливо перевірити кожен тест на наявність активного вірусу, ймовірність хибно позитивних результатів можна зменшити, якщо вчені зможуть визначити граничну межу,

– йдеться в дослідженні.

Завдяки цьому люди не будуть отримувати позитивний результат, якщо матимуть лише залишкову інфекцію.

Це позбавить від необхідності сидіти на карантині чи відстежувати контакти, коли у цьому немає потреби, а також дозволить краще зрозуміти масштаб пандемії.