Когда вы делаете ПЦР-тест, вы получаете однозначный результат – "есть" или "нет" в организме SARS-CoV-2. Тест не дает информации о том, сколько вируса было в образце, или насколько вероятным является то, что инфекция активна.

Профессор Карл Генеган считает, что вместо результата "да/нет" на основе того, обнаружено ли какое-либо количество вируса, тесты должны иметь ограничивающий предел, чтобы очень малое количество вируса не давало положительный результат. Центр доказательной медицины Оксфордского университета рассмотрел данные 25 исследований и обнародовал новые данные, пишет BBC.

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Дело в концентрации вируса

Положительный результат может быть обусловленным наличием частиц старого вируса, после выздоровления. Именно поэтому количество случаев заболевания сейчас растет, а уровень госпитализации остается стабильным.

Так, исследователи провели эксперимент, где образцы вирусов, полученные из положительных тестов, помещали в чашку Петри, чтобы увидеть, будут ли они расти.

Что такое чашка Петри? Этот метод "вирусного культивирования" может показать, идентифицировал ли положительный тест активный вирус, который может размножаться и распространяться, или просто мертвые фрагменты вируса, которые не будут расти в лаборатории — или в человеческом организме.

Прежде всего следует понять, что ПЦР-тест использует химические вещества для усиления генетического материала вируса, чтобы его можно было изучить. Тестовый образец должен пройти ряд лабораторных "циклов", прежде чем у него будет достаточно вируса.

То, сколько понадобится таких циклов, показывает количество вируса в образце – будь то маленькие фрагменты или много целых вирусов. Это, в свою очередь, связано с заразностью вируса.

Но когда вы проходите тест на коронавирус, вы не получаете однозначный результат о том, сколько вируса было в образце, или насколько вероятным является то, что эта инфекция активна.

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Вероятно, надо установить допустимый предел частиц вируса

Человек, имеющий в организме большое количество активного вируса, и человек, у которого остались лишь фрагменты от инфекции, которая уже прошла, получат одинаковый — положительный результат теста.

Поэтому исследователи заключили, что заразность коронавируса снижается примерно через неделю болезни.

Хоть и невозможно проверить каждый тест на наличие активного вируса, вероятность ложно положительных результатов можно уменьшить, если ученые смогут определить предельный предел,

– говорится в исследовании.

Благодаря этому люди не будут получать положительный результат, если будут иметь только остаточную инфекцию.

Это избавит от необходимости сидеть на карантине или отслеживать контакты, когда в этом нет потребности, а также позволит лучше понять масштаб пандемии.