Почему ПЦР-тест могут давать ложный положительный результат?
Когда вы делаете ПЦР-тест, вы получаете однозначный результат – "есть" или "нет" в организме SARS-CoV-2. Тест не дает информации о том, сколько вируса было в образце, или насколько вероятным является то, что инфекция активна.
Профессор Карл Генеган считает, что вместо результата "да/нет" на основе того, обнаружено ли какое-либо количество вируса, тесты должны иметь ограничивающий предел, чтобы очень малое количество вируса не давало положительный результат. Центр доказательной медицины Оксфордского университета рассмотрел данные 25 исследований и обнародовал новые данные, пишет BBC.
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Дело в концентрации вируса
Положительный результат может быть обусловленным наличием частиц старого вируса, после выздоровления. Именно поэтому количество случаев заболевания сейчас растет, а уровень госпитализации остается стабильным.
Так, исследователи провели эксперимент, где образцы вирусов, полученные из положительных тестов, помещали в чашку Петри, чтобы увидеть, будут ли они расти.
Что такое чашка Петри?
Этот метод "вирусного культивирования" может показать, идентифицировал ли положительный тест активный вирус, который может размножаться и распространяться, или просто мертвые фрагменты вируса, которые не будут расти в лаборатории — или в человеческом организме.
Прежде всего следует понять, что ПЦР-тест использует химические вещества для усиления генетического материала вируса, чтобы его можно было изучить. Тестовый образец должен пройти ряд лабораторных "циклов", прежде чем у него будет достаточно вируса.
То, сколько понадобится таких циклов, показывает количество вируса в образце – будь то маленькие фрагменты или много целых вирусов. Это, в свою очередь, связано с заразностью вируса.
Но когда вы проходите тест на коронавирус, вы не получаете однозначный результат о том, сколько вируса было в образце, или насколько вероятным является то, что эта инфекция активна.
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Вероятно, надо установить допустимый предел частиц вируса
Поэтому исследователи заключили, что заразность коронавируса снижается примерно через неделю болезни.
Хоть и невозможно проверить каждый тест на наличие активного вируса, вероятность ложно положительных результатов можно уменьшить, если ученые смогут определить предельный предел,
– говорится в исследовании.
Благодаря этому люди не будут получать положительный результат, если будут иметь только остаточную инфекцию.
Это избавит от необходимости сидеть на карантине или отслеживать контакты, когда в этом нет потребности, а также позволит лучше понять масштаб пандемии.