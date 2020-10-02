Багато людей п'ють каву вранці перш ніж робити що-небудь ще. Виявилося, що у вживання кави вранці натщесерце можуть бути потенційно небезпечні побічні ефекти.

У новому дослідженні взяли участь 29 молодих людей. Кожен з них пройшов через три експерименту, пише British Journal of Nutrition.

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Як відбувалось дослідження

Після нормального нічного сну учасники отримували солодкий (цукровий) напій, який грав в експерименті роль сніданку. Також учасники пили солодкий напій після поганого нічного сну (вчені будили їх щопівгодини).

Та після настільки ж поганого сну учасники пили міцну чорну каву відразу після пробудження. Солодкий напій вони отримували через пів години.

Кожен раз в учасників перевіряли рівень глюкози в крові після вживання солодкого напою, який відповідав середньому сніданку по калорійності.



Каву краще пити після сніданку / Фото Unsplash

Негативний вплив кави до сніданку

Після однієї ночі з поганим сном вчені не виявили погіршення з боку метаболізму глюкози в учасників дослідження: він був, як після нормального сну. Цей висновок автори роботи вважають обнадійливим. Річ у тому, що дослідження останніх років демонстрували протилежні результати: поганий сон протягом всього однієї ночі "звинувачували" в істотному погіршенні обміну речовин.

Якщо учасники пили каву за пів години до сніданку після ночі з поганим сном, рівень глюкози після їжі в крові у них збільшувався на 50% в порівнянні з показниками тих днів, коли ранок починався не з кави.

Це не вперше вчені приходять до подібних висновків. Деякі наукові роботи пов'язують кофеїн з розвитком стійкості тканин до інсуліну (це фактор ризику розвитку цукрового діабету 2 типу).

Нове дослідження, вважають його автори, показує, що кава після важкої ночі вирішує проблему втоми, але може створити іншу: знизити толерантність організму до глюкози, отриманої зі сніданком. Вони вказують, що ймовірність порушення метаболізму глюкози буде менше, якщо пити каву після сніданку.