Многие люди пьют кофе утром прежде чем делать что-либо еще. Оказалось, что у употребления кофе утром натощак могут быть потенциально опасные побочные эффекты.

В новом исследовании приняли участие 29 молодых людей. Каждый из них прошел через три эксперимента, пишет British Journal of Nutrition.

Также на тему: Международный день кофе 2020: как пить кофе, чтобы не вредить здоровью

Как происходило исследование

После нормального ночного сна участники получали сладкий (сахарный) напиток, который играл в эксперименте роль завтрака. Также участники пили сладкий напиток после плохого ночного сна (ученые будили их каждые полчаса).

И после столь же плохого сна участники пили крепкий черный кофе сразу после пробуждения. Сладкий напиток они получали через пол часа.

Каждый раз у участников проверяли уровень глюкозы в крови после употребления сладкого напитка, который отвечал среднему завтраку по калорийности.



Кофе лучше пить после завтрака / Фото Unsplash

Негативное влияние кофе до завтрака

После одной ночи с плохим сном ученые не обнаружили ухудшения со стороны метаболизма глюкозы у участников исследования: он был, как после нормального сна. Этот вывод авторы работы считают обнадеживающим. Дело в том, что исследования последних лет демонстрировали противоположные результаты: плохой сон в течение всего одной ночи "обвиняли" в существенном ухудшении обмена веществ.

Если участники пили кофе за пол часа до завтрака после ночи с плохим сном, уровень глюкозы после еды в крови у них увеличивался на 50% в сравнении с показателями тех дней, когда утро начиналось не с кофе.

Это не впервые ученые приходят к подобным выводам. Некоторые научные работы связывают кофеин с развитием устойчивости тканей к инсулину (это фактор риска развития сахарного диабета 2 типа).

Новое исследование, считают его авторы, показывает, что кофе после тяжелой ночи решает проблему усталости, но может создать другую: снизить толерантность организма к глюкозе, полученной с завтраком. Они указывают, что вероятность нарушения метаболизма глюкозы будет меньше, если пить кофе после завтрака.