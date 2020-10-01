Человечество потребляет 580–590 миллиардов чашек кофе в год! А 1 октября отмечается Международный день кофе. О том, как пить кофе так, чтобы не навредить организму – читайте в нашем материале.

Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук отметила, что в 2016 году кофе был внесен в список веществ с противоопухолевым действием.

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Чем полезен кофе?

По словам Супрун, сейчас кофе считают элементом здорового рациона. В частности, кофе хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:

Кофе уменьшает риск атеросклероза. На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С. Уменьшает проявления воспаления поджелудочной железы. Некоторым людям кофе помогает уменьшить на 18-60% риск развития болезни Паркинсона. Кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней у людей, организм которых быстро разрушают кофеин. У тех, кто регулярно и умеренно потребляют кофе, на 15% более низкая вероятность преждевременной смерти. Также ценители кофе реже болеют диабетом. У диабетиков кофе мешает образованию висцерального жира (на животе). Кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (другими стимуляторами его синтеза являются бег, танцы и интервальное голодание). Увеличивает сфокусированность, борются с сонливостью и улучшает настроение.



Если пить кофе для удовольствия – он принесет пользу / Фото pexels.com

Чем кофе может вредить?

Медленное обезвреживание кофеина

Кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.

Также кофе активирует симпатическую нервную систему. Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него бьется сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон — не пейте кофе. Именно вам он вреден.

Зависимость от кофе

Часто, если мы мало спим, но нужно сосредоточиться, мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.

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Кроме того, кофе вредит, если его сочетать со сладким и / или молоком

Такое незаметное потребление сладостей с содержанием трансжиров и без каких-либо полезных веществ, как клетчатка или витамины, – вредит здоровью.



Кофе лучше запивать водой / Фото pexels.com

Молоко же не является абсолютным злом, оно вредит прежде всего людям с непереносимостью лактозы, то есть неспособностью расщеплять сахар молока. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и сладкого или молока. Большой латте с сахаром не должен быть заменителем своевременного и полноценного блюда.

Чем опасна зависимость от кофе

Что могут чувствовать люди, когда выпили много кофе

Если человек выпил дозу кофеина 250 миллиграммов или больше – он испытывает беспокойство.

Перевозбуждение.

Бессонница, особенно, если пить кофе вечером.

Частые позывы к мочеиспусканию, поскольку кофеин действует как мочегонное средство.

Подергивание мышц.

Нервозность.

Желудочно-кишечное расстройство.

Покраснение лица.

Тахикардия – учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиения).

Когнитивные нарушения.

Как можно побороть зависимость

Самый лучший вариант – это выспаться. А потом постепенно уменьшить дозу кофе: от пяти чашек до четырех, затем до трех, пока не достигнете одной чашки каждый день или нескольких в неделю.

Уже когда вы уменьшили количество кофеина, стоит отказаться от кофе на несколько недель вообще. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.



Главное уменьшать дозу кофеина постепенно / Фото pexels.com

Как определить, сколько кофе пить?

Прежде всего, вы должны опираться на свои ощущения от кофе. Если он на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не больше порции в день.

Как чувствовать себя бодрее?

Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день — эквивалент 400 мг кофеина. Если вам нужно "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов и кофеину будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее.

Почему нельзя пить горячий кофе

Не пейте кофе, а также другие напитки, слишком горячими. Это увеличивает риск рака пищевода. А атлеты могут улучшить ощущения на забеге или тренировке, если выпьют крепкий большой кофе и запьют его соком.

Можно ли пить кофе беременным женщинам

Кофе можно пить беременным женщинам, но 1-2 раза в день. Во время беременности кофеин разрушается медленнее, и это следует учитывать. Высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с маленьким весом. Когда пьете кофе, учитывайте не размер порции, а количество молотого кофе, взятого для приготовления. Кофе может увеличивать риск остеопороза, но в случае, если его пьют женщины в менопаузе в количестве около 8 порций в день.

Как влияет кофе и сигареты на организм

Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие от того и другого; сигаретный дым продлевает действие кофе, то есть замедляет обезвреживание кофеина, а у некоторых людей кофе улучшает обезвреживание бензопирена сигаретного дыма.

Энергетические напитки с кофеином

Избегайте энергетических напитков, содержащих кофеин. Там его доза очень высокая, к тому же в них слишком много сахара и дополнительных стимуляторов.

Помните, чтобы кофе приносил пользу и оставался элементом здорового рациона, потребляйте его умеренно и ориентируйтесь на ощущения своего организма.