Международный день кофе 2020: как пить кофе, чтобы не вредить здоровью
Человечество потребляет 580–590 миллиардов чашек кофе в год! А 1 октября отмечается Международный день кофе. О том, как пить кофе так, чтобы не навредить организму – читайте в нашем материале.
Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук отметила, что в 2016 году кофе был внесен в список веществ с противоопухолевым действием.
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Чем полезен кофе?
По словам Супрун, сейчас кофе считают элементом здорового рациона. В частности, кофе хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:
- Кофе уменьшает риск атеросклероза.
- На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С.
- Уменьшает проявления воспаления поджелудочной железы.
- Некоторым людям кофе помогает уменьшить на 18-60% риск развития болезни Паркинсона.
- Кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней у людей, организм которых быстро разрушают кофеин.
- У тех, кто регулярно и умеренно потребляют кофе, на 15% более низкая вероятность преждевременной смерти.
- Также ценители кофе реже болеют диабетом.
- У диабетиков кофе мешает образованию висцерального жира (на животе).
- Кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (другими стимуляторами его синтеза являются бег, танцы и интервальное голодание).
- Увеличивает сфокусированность, борются с сонливостью и улучшает настроение.
Если пить кофе для удовольствия – он принесет пользу / Фото pexels.com
Чем кофе может вредить?
- Медленное обезвреживание кофеина
Кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.
Также кофе активирует симпатическую нервную систему. Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него бьется сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон — не пейте кофе. Именно вам он вреден.
- Зависимость от кофе
Часто, если мы мало спим, но нужно сосредоточиться, мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.
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- Кроме того, кофе вредит, если его сочетать со сладким и / или молоком
Такое незаметное потребление сладостей с содержанием трансжиров и без каких-либо полезных веществ, как клетчатка или витамины, – вредит здоровью.
Кофе лучше запивать водой / Фото pexels.com
Молоко же не является абсолютным злом, оно вредит прежде всего людям с непереносимостью лактозы, то есть неспособностью расщеплять сахар молока. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и сладкого или молока. Большой латте с сахаром не должен быть заменителем своевременного и полноценного блюда.
Чем опасна зависимость от кофе
Что могут чувствовать люди, когда выпили много кофе
- Если человек выпил дозу кофеина 250 миллиграммов или больше – он испытывает беспокойство.
- Перевозбуждение.
- Бессонница, особенно, если пить кофе вечером.
- Частые позывы к мочеиспусканию, поскольку кофеин действует как мочегонное средство.
- Подергивание мышц.
- Нервозность.
- Желудочно-кишечное расстройство.
- Покраснение лица.
- Тахикардия – учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиения).
- Когнитивные нарушения.
Как можно побороть зависимость
Самый лучший вариант – это выспаться. А потом постепенно уменьшить дозу кофе: от пяти чашек до четырех, затем до трех, пока не достигнете одной чашки каждый день или нескольких в неделю.
Уже когда вы уменьшили количество кофеина, стоит отказаться от кофе на несколько недель вообще. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.
Главное уменьшать дозу кофеина постепенно / Фото pexels.com
Как определить, сколько кофе пить?
Прежде всего, вы должны опираться на свои ощущения от кофе. Если он на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не больше порции в день.
Как чувствовать себя бодрее?
Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день — эквивалент 400 мг кофеина. Если вам нужно "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов и кофеину будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее.
Почему нельзя пить горячий кофе
Не пейте кофе, а также другие напитки, слишком горячими. Это увеличивает риск рака пищевода. А атлеты могут улучшить ощущения на забеге или тренировке, если выпьют крепкий большой кофе и запьют его соком.
Можно ли пить кофе беременным женщинам
Кофе можно пить беременным женщинам, но 1-2 раза в день. Во время беременности кофеин разрушается медленнее, и это следует учитывать. Высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с маленьким весом. Когда пьете кофе, учитывайте не размер порции, а количество молотого кофе, взятого для приготовления. Кофе может увеличивать риск остеопороза, но в случае, если его пьют женщины в менопаузе в количестве около 8 порций в день.
Как влияет кофе и сигареты на организм
Кофе в сочетании с сигаретами увеличивает удовольствие от того и другого; сигаретный дым продлевает действие кофе, то есть замедляет обезвреживание кофеина, а у некоторых людей кофе улучшает обезвреживание бензопирена сигаретного дыма.
Энергетические напитки с кофеином
Избегайте энергетических напитков, содержащих кофеин. Там его доза очень высокая, к тому же в них слишком много сахара и дополнительных стимуляторов.
Что известно о Международном дне кофе?Впервые Международный день кофе отпраздновали в 2015 году.
Обычно в этот день по всему миру некоторые заведения поддерживают акцию: предлагают чашку кофе по скидке или бесплатно.