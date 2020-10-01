Людство споживає 580 – 590 мільярдів чашок кави на рік! А 1 жовтня відзначається Міжнародний день кави. Про те, як пити каву так, щоб не нашкодити організму – читайте в нашому матеріалі.

Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук зазначила, що у 2016 році каву було внесено до списку речовин з протипухлинною дією.

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Чим корисна кава

За словами Супрун, зараз каву вважають елементом здорового раціону. Зокрема, кава добре впливає на такі процеси в нашому організмі:

Кава зменшує ризик атеросклерозу. На 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С. Зменшує прояви запалення підшлункової залози. Деяким людям кава допомагає зменшити на 18-60% ризик розвитку хвороби Паркінсона. Кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб у людей, які швидко руйнують кофеїн. Ті, хто регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті. Також поціновувачі кави рідше хворіють на діабет. Діабетикам кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі). Кава стимулює утворення фактору росту нервів BDNF (іншими стимуляторами його синтезу є біг, танці та інтервальне голодування). Збільшує сфокусованість, борються з сонливістю та покращує настрій.



Якщо пити каву для задоволення – вона принесе користь / Фото pexels.com

Чим кава може шкодити

Повільне знешкодження кофеїну

Кофеїн, як і ліки та стероїдні гормони, проходить знешкодження в печінці. Власники "повільних" цитохромів довго знешкоджують кофеїн, тому він може викликати тахікардію, гіпертензію, біль в серці, тривожність і порушення сну.

Також кава активує симпатичну нервову систему. Звідси висновок: якщо кава на вас сильно діє, від неї калатає серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон — не пийте каву. Саме вам вона шкідлива.

Другою шкідливою причиною є залежність від кави

Часто якщо ми маємо мало сну, але потрібно зосередитися, ми п’ємо багато кави, яка зрештою перестає діяти. В цій ситуації шкідлива не сама кава, а хронічний брак сну.

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Окрім того, кава шкодить, якщо її поєднувати зі смаколиками та/або молоком

Таке не помітне споживання солодощів з вмістом транс-жирів і без будь-яких корисних речовин, як-то клітковина чи вітаміни – шкодить здоров’ю.



Каву краще запивати водою / Фото pexels.com

Натомість молоко не є абсолютним злом, воно шкодить передусім людям із непереносимістю лактози, тобто нездатністю розщеплювати цукор молока. Каву краще запивати водою, пити без цукру і смаколиків чи молока. Велике лате з цукром не має бути замінником вчасної і повноцінної страви.

Чим небезпечна залежність від кави

Що можуть відчувати люди, коли випили багато кави

Якщо людина випила дозу кофеїну 250 міліграмів або більше – вона відчуває занепокоєння.

Перезбудження.

Безсоння, особливо, якщо пити каву ввечері.

Часті позиви до сечовипускання, оскільки кофеїн діє як сечогінний засіб.

Посмикування м'язів.

Нервовість.

Шлунково-кишковий розлад.

Почервоніння обличчя.

Тахікардія – прискорене серцебиття (або інші види порушеного серцебиття).

Когнітивні порушення.

Як можна побороти залежність

Найкращий варіант – це виспатися. А потім поступово зменшити дозу кави: від п'яти чашок до чотирьох, потім до трьох, поки не досягнете однієї чашки щодня або кількох на тиждень.

Уже коли ви зменшили кількість кофеїну, варто відмовитись від кави на декілька тижнів взагалі. Тільки тоді кількість аденозинових рецепторів зменшиться до звичного рівня.



Головне зменшувати дозу кофеїну поступово / Фото pexels.com

Як визначити, скільки кави пити?

Передовсім, ви маєте спиратися на свої відчуття від кави. Якщо вона на вас "не діє", то можете пити еквівалент до 6 порцій еспресо на день. Якщо кава вас надто збуджує, то вживайте не більше порції на день. Як почуватись бадьоріше?

Офіційні джерела найчастіше радять пити до 4 порцій кави на день – еквівалент 400 міліграмів кофеїну. Якщо вам варто "зробити ривок", але сил немає, випийте кави і поспіть 15 хвилин. Під час сну в мозку стане менше аденозинових рецепторів, і кофеїну буде легше заблокувати решту. Такий трюк допоможе почуватися бадьоріше.

Чому не можна пити гарячу каву

Не пийте каву, а також інші напої, надто гарячими. Це збільшує ризик раку стравоходу. А атлети можуть покращити відчуття на забігу чи тренуванні, якщо вип’ють міцну велику каву та зап’ють її соком.

Чи можна пити каву вагітним жінкам

Каву можна пити вагітним жінкам, але 1-2 рази на день. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, і на це слід зважати. Високі дози кофеїну під час вагітності збільшують ризик викидню чи народження дитини із малою вагою.

Коли п’єте каву, зважайте не на розмір порції, а на кількість меленої кави, взятої для приготування. Кава може збільшувати ризик остеопорозу, але в разі, що її п’ють жінки в менопаузі в кількості близько 8 порцій на день.

Як впливає кава та цигарки на організм

Кава у поєднанні із цигарками збільшує задоволення від того і другого, подовжує дію кави, тобто сповільнює знешкодження кофеїну, а в деяких людей покращує знешкодження бензопірену сигаретного диму.

Енергетичні напої з кофеїном

Уникайте енергетичних напоїв, що містять кофеїн. Там його доза дуже висока, і, до того ж, є забагато цукру та додаткові стимулятори.

Пам’ятайте, щоби кава приносила користь та залишалася елементом здорового раціону — споживайте її помірно та керуйтеся відчуттями свого організму.