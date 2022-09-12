Нове дослідження раку

Протягом останніх десятиліть все більше людей віком до 50 років хворіють на рак. Дослідження показує, що захворюваність на рак в молодому віці, включаючи рак молочної залози, товстої кишки, стравоходу, нирок, печінки та підшлункової залози різко у всьому світі, причому це різке зростання почалося приблизно в 1990 році.

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Чому рак "молодшає"

Автори визнають, що частково зростання показників пов'язане з покращенням програм скринінгу і, відповідно, більш раннім виявленням хвороби. Проте це не може бути єдиною причиною такої тенденції.

Вчені вважають, що зростання ранньої захворюваності на рак пов'язане зі зміною способу життя у другій половині XX та на початку XXI століття. Зокрема, вони називають як можливі причини дієту з високим вмістом їжі глибокої обробки та солодкого, сидячий спосіб життя та вживання алкоголю.

Дослідники також виявили, що хоча тривалість сну дорослих істотно не змінилася за кілька десятиліть, діти сьогодні сплять набагато менше. Такі фактори ризику, як харчові продукти з високим рівнем обробки, солодкі напої, ожиріння, діабет 2 типу, малорухливий спосіб життя та споживання алкоголю, значно зросли з 1950 років, що, за припущеннями дослідників, супроводжувалося зміною мікробіому.

Серед 14 типів раку, які ми вивчали, 8 були пов'язані з травною системою. Їжа, яку ми їмо, живить мікроорганізми в нашому кишечнику. Дієта безпосередньо впливає на склад мікробіома, і в кінцевому підсумку ці зміни можуть вплинути на ризик виникнення раку,

– зазначив автор дослідження Томотака Угайю

Для оцінки зв'язку між способом життя та ранньою появою раку необхідні тривалі когортні дослідження, в яких за людьми з одного покоління спостерігають протягом десятиліть.