Новое исследование рака

В последние десятилетия все больше людей в возрасте до 50 лет болеют раком. Исследование показывает, что заболеваемость раком в молодом возрасте, включая рак молочной железы, толстой кишки, пищевода, почек, печени и поджелудочной железы резко во всем мире, причем этот резкий рост начался примерно в 1990 году.

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Почему рак "молодеет"

Авторы признают, что частично рост показателей связан с улучшением программ скрининга и соответственно более ранним выявлением болезни. Однако это не может являться единственной причиной такой тенденции.

Ученые считают, что рост ранней заболеваемости раком связан с изменением образа жизни во второй половине XX и начале XXI века. В частности, они называют как возможные причины диета с высоким содержанием пищи глубокой обработки и сладкого, сидячий образ жизни и употребление алкоголя.

Исследователи также обнаружили, что хотя продолжительность сна взрослых существенно не изменилась за несколько десятилетий, дети сегодня спят гораздо меньше. Такие факторы риска, как пищевые продукты с высоким уровнем обработки, сладкие напитки, ожирение, диабет 2 типа, малоподвижный образ жизни и потребление алкоголя значительно выросли с 1950 года, что, по предположениям исследователей, сопровождалось изменением микробиома.

Среди 14 типов рака, которые мы изучали, 8 были связаны с пищеварительной системой. Еда, которую мы едим, питает микроорганизмы в нашем кишечнике. Диета оказывает непосредственное влияние на состав микробиома, и в конечном итоге эти изменения могут повлиять на риск возникновения рака,

– отметил автор исследования Томотака Угайю

Для оценки связи между образом жизни и ранним появлением рака необходимы длительные когортные исследования, в которых за людьми из одного поколения наблюдают десятилетия.