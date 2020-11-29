Будь-який стресовий момент може змусити людину пітніти. І багато людей не помічають, що таке потовиділення має інакший запах. Чим же нервовий піт відрізняється від звичайного та як подолати неприємний запах – читайте в нашому матеріалі.

Коли ми відчуваємо схвильованість або стрес, ми схильні до нервового поту, розповідає Flo.

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Чому виникає стресовий піт

Нервове потовиділення відбувається по-різному – від декількох крапель поту до цілих "потопів". Хоча контролювати це явище неможливо, але з цим можна боротися.

Нервовий піт – це справжній запах страху. На тілі людини приблизно від 2 до 4 мільйонів потових залоз. Тому пітливість у момент стресу – це вроджена реакція на передбачувані загрози або хвилювання.

Стресовий піт проти звичайного поту

Переважна частина потових залоз на шкіри – це залози екрінного типу. В основному вони розташовані у пахових западинах, долонях, лобі, щоках і ступнях, та відповідають за виробництво поту. Звичайне потовиділення, наприклад, коли нам жарко, допомагає вам охолодитися шляхом випаровування.

А ось стресовий піт виникає в ваших апокрінних залозах, які розташовані в пахвових западинах, в області геніталій, волосяних фолікулах і шкірі голови. Апокрінові залози виділяють густу рідину, яка проникає в ваш волосяний фолікул, перш ніж вийти на поверхню шкіри.

Через те, що він не випаровується так швидко, то він поєднується з бактеріями, які зазвичай перебувають на поверхні вашої шкіри, створюючи жахливий запах тіла.



Стресовий піт має жахливий запах / Фото Bombshell

Інші відмінності між двома різними типами поту

Апокрінний піт сповнений білків, жирних кислот і рідин, які живлять і розмножують бактерії. Він складається з 80% рідини та 20% жирів і білків. А еккрінний піт на 99% складається з рідини і на 1% з солей і білків.

А еккрінний піт на 99% складається з рідини і на 1% з солей і білків. Хоча піт при стресі досить сильний, він зазвичай не забезпечує такий же рівень вологості. Крім того, апокрінний піт проявляється відразу .

. Запах поту від стресу виділяється у великих кількостях. Наше тіло здатне виробляти в середньому в 30 разів більше поту, коли воно перебуває в стані стресу.

Учені припускають, що сильний запах стресового поту – це свого роду еволюційний захисний механізм. Багато тварин відразу видають неприємний запах, коли їм загрожує небезпека та щоб відлякати хижаків.

Як боротися зі стресовим потом

Вам потрібно навчитись управляти вашим стресом. Якщо вам вдається зменшити почуття нервозності або занепокоєння, то це також знижує потовиділення від стресу.

Спробуйте займатись медитацією, дихальними вправами, фізичними вправами, щоб поліпшити баланс між роботою та особистим життям. Також рекомендовано уникати надмірного вживання кофеїну та алкоголю.

Стратегії подолання навчать вас, як реагувати на стрес у цей момент, що дозволить менше пітніти.

Також не забувайте про особисту гігієну, користуйтеся антиперспірантами.