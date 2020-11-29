Любой стрессовый момент может заставить человека потеть. И многие люди не замечают, что такое потоотделение имеет другой запах. Чем же нервный пот отличается от обычного и как преодолеть неприятный запах – читайте в нашем материале.

Когда мы чувствуем взволнованность или стресс, мы склонны к нервному поту, рассказывает Flo.

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Почему возникает стрессовый пот

Нервное потоотделение происходит по-разному – от нескольких капель пота до целых "потопов". Хотя контролировать это явление невозможно, но с этим можно бороться.

Нервный пот – это настоящий запах страха. На теле человека примерно от 2 до 4 миллионов потовых желез. Поэтому потливость в момент стресса – это врожденная реакция на предполагаемые угрозы или волнения.

Стрессовый пот против обычного пота

Большая часть потовых желез на коже – это железы эккринного типа. В основном потовых железрасположены в паховых впадинах, ладонях, лбу, щеках и ступнях, и отвечают за производство пота. Обычное потоотделение, например, когда жарко, помогает вам охладиться путем испарения.

А вот стрессовый пот возникает в ваших апокринных железах, которые расположены в подмышечных впадинах, в области гениталий, волосяных фолликулах и коже головы. Апокриновые железы выделяют густую жидкость, которая проникает в ваш волосяной фолликул, прежде чем выйти на поверхность кожи.

За то, что он не испаряется так быстро, то он сочетается с бактериями, которые обычно сидят на поверхности вашей кожи, создавая ужасный запах тела.



Стрессовый пот имеет ужасный запах / Фото Bombshell

Другие различия между двумя разными типами пота

Апокринный пот полон белков, жирных кислот и жидкостей, которые питают и размножают бактерии. Он состоит из 80% жидкости и 20% жиров и белков. А эккринный пот на 99% состоит из жидкости и на 1% из солей и белков.

Хотя пот при стрессе достаточно сильный, он обычно не обеспечивает такой же уровень влажности. Кроме того, апокринный пот проявляется сразу.

Запах пота от стресса выделяется в больших количествах. Наше тело способно производить в среднем в 30 раз больше пота, когда оно находится в состоянии стресса.

Ученые предполагают, что сильный запах стрессового пота – это своего рода эволюционный защитный механизм. Многие животные сразу издают неприятный запах, когда им угрожает опасность и чтобы отпугнуть хищников.

Как бороться со стрессовым потом

Вам нужно научиться управлять своим стрессом. Если вам удается уменьшить чувство нервозности или беспокойства, то это также снижает потоотделение от стресса.

Попробуйте заниматься медитацией, дыхательными упражнениями, физическими упражнениями, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью. Также рекомендуется избегать чрезмерного употребления кофеина и алкоголя.

Стратегии преодоления научат вас, как реагировать на стресс в этот момент, что позволит меньше потеть.

Также не забывайте о личной гигиене, пользуйтесь антиперспирантами.