Майже щодня ми прокидаємось по будильнику, дехто може одразу встати з ліжка, інші – відкладають його, а є й ті, хто взагалі його не чують. Про основні причини, чому людина не чує дзвінків будильника – читайте в матеріалі.

Ігнорування будильника – це сигнал, що ваш організм відчуває нестачу сну. Фізичне та психологічне виснаження, стреси та втома часто провокують таку реакцію на зовнішні подразники, пише Здоров'я 24.

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Основні причини, через які людина не чує будильник

На наш сон можуть впливати різні зовнішні подразники: крик птахів, машини, розмови сусідів або домашні вихованці. Якщо сон був переривчастим, то встати одразу по дзвінку будильника буде дуже важко.

Найчастіше проблеми з пробудженням провокують такі чинники:

нездорове харчування;

вживання їжі або алкоголю перед сном;

активні тренування або посиленні фізичні навантаження перед сном;

звичка використовувати ґаджети або телевізор перед сном;

засинати під музику.

Існують випадки, коли без допомоги спеціаліста не можна позбутися проблем зі сном.

Як привчити себе вставати по дзвінку будильника

Для повноцінного сну треба виділяти не менше 7 годин на добу. Спробуйте налагодити режим сну: лягайте раніше, засинайте в комфортній обстановці.

Важливо Що робити, коли відчуття втоми прокидається разом із вами

Для того, щоб сон був спокійнішим можна скористатися цими порадами:

заспокійлива ванна;

прогулянка на свіжому повітрі та провітрювання приміщення перед сном;

слухайте заспокійливу музику, але не засинайте з нею;

вимикайте телевізор, комп'ютер та інші ґаджети за 30 – 45 хвилин до сну.



Усе частіше люди використовують телефони, як будильник / Фото pexels

Що робити з будильником:

спробуйте покласти будильник якомога далі від ліжка, щоб вам довелося встати;

іноді допомагає зміна мелодії, коли організм звикає до певних звуків, він сприймає їх як норму і перестає реагувати.

Яку мелодію обрати для будильника

У ході експерименту Мельбурнські дослідники з'ясували, які чинники впливають на тривалість інерції сну. Гучність, тривалість, темп, висота тону дзвінка практично не впливали на якість пробудження учасників. А ось від мелодійності залежить дуже багато.



Інерція сну впливає на продуктивність / Фото pexels

Чим більш мелодійний і ритмічний був сигнал, тим легше люди прокидалися та краще почувалися після цього.

Приклади оптимальних мелодій:

"Good Vibrations" групи The Beach Boys;

"Close to Me" The Cure.

Головне, щоб композиція мала виразний ритм і плавний перехід від ноти до ноти. Звуки природи у якості будильника – це поганий варіант, адже вираженого ритму вони не мають.

Що таке інерція сну? Інерція сну – це перехідний стан, який виникає відразу після того, як людина відкриває очі, і триває, доки вона не прокинеться остаточно. Вона може тривати від кількох секунд до 4 годин. Це впливає на самопочуття, продуктивність та здатність приймати рішення.

Поради, які можуть полегшити ранкове пробудження