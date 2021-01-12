Чому ми не чуємо будильник: основні причини та що з ними робити
Майже щодня ми прокидаємось по будильнику, дехто може одразу встати з ліжка, інші – відкладають його, а є й ті, хто взагалі його не чують. Про основні причини, чому людина не чує дзвінків будильника – читайте в матеріалі.
Ігнорування будильника – це сигнал, що ваш організм відчуває нестачу сну. Фізичне та психологічне виснаження, стреси та втома часто провокують таку реакцію на зовнішні подразники, пише Здоров'я 24.
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Основні причини, через які людина не чує будильник
На наш сон можуть впливати різні зовнішні подразники: крик птахів, машини, розмови сусідів або домашні вихованці. Якщо сон був переривчастим, то встати одразу по дзвінку будильника буде дуже важко.
Найчастіше проблеми з пробудженням провокують такі чинники:
- нездорове харчування;
- вживання їжі або алкоголю перед сном;
- активні тренування або посиленні фізичні навантаження перед сном;
- звичка використовувати ґаджети або телевізор перед сном;
- засинати під музику.
Як привчити себе вставати по дзвінку будильника
Для повноцінного сну треба виділяти не менше 7 годин на добу. Спробуйте налагодити режим сну: лягайте раніше, засинайте в комфортній обстановці.
Важливо Що робити, коли відчуття втоми прокидається разом із вами
Для того, щоб сон був спокійнішим можна скористатися цими порадами:
- заспокійлива ванна;
- прогулянка на свіжому повітрі та провітрювання приміщення перед сном;
- слухайте заспокійливу музику, але не засинайте з нею;
- вимикайте телевізор, комп'ютер та інші ґаджети за 30 – 45 хвилин до сну.
Усе частіше люди використовують телефони, як будильник / Фото pexels
Що робити з будильником:
- спробуйте покласти будильник якомога далі від ліжка, щоб вам довелося встати;
- іноді допомагає зміна мелодії, коли організм звикає до певних звуків, він сприймає їх як норму і перестає реагувати.
Яку мелодію обрати для будильника
У ході експерименту Мельбурнські дослідники з'ясували, які чинники впливають на тривалість інерції сну. Гучність, тривалість, темп, висота тону дзвінка практично не впливали на якість пробудження учасників. А ось від мелодійності залежить дуже багато.
Інерція сну впливає на продуктивність / Фото pexels
Чим більш мелодійний і ритмічний був сигнал, тим легше люди прокидалися та краще почувалися після цього.
Приклади оптимальних мелодій:
- "Good Vibrations" групи The Beach Boys;
- "Close to Me" The Cure.
Головне, щоб композиція мала виразний ритм і плавний перехід від ноти до ноти. Звуки природи у якості будильника – це поганий варіант, адже вираженого ритму вони не мають.
Що таке інерція сну?Інерція сну – це перехідний стан, який виникає відразу після того, як людина відкриває очі, і триває, доки вона не прокинеться остаточно. Вона може тривати від кількох секунд до 4 годин. Це впливає на самопочуття, продуктивність та здатність приймати рішення.
Поради, які можуть полегшити ранкове пробудження
- Перед сном, сформулюйте свої цілі на наступний день. Назвіть причину, по якій вам потрібно прокинутися вранці.
- Покладіть будильник якнайдалі від ліжка, але не в іншій кімнаті.
- Відразу після пробудження йдіть чистити зуби. В цей момент ви даєте організму час трохи прийти в себе.
- Випийте склянку теплої води. Краще з лимоном: запах цитрусових бадьорить.
- Прийміть контрастний душ.
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