Почему мы не слышим будильник: основные причины и что с ними делать
Почти каждый день мы просыпаемся по будильнику, некоторые могут сразу встать с постели, другие – откладывают его, а есть и те, кто вообще его не слышат. Об основных причинах, почему человек не слышит звонков будильника – читайте в материале.
Игнорирование будильника – это сигнал, что ваш организм испытывает недостаток сна. Физическое и психологическое истощение, стрессы и усталость часто провоцируют такую реакцию на внешние раздражители, пишет Здоровье 24.
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Основные причины, из-за которых человек не слышит будильник
На наш сон могут влиять различные внешние раздражители: крик птиц, машины, разговоры соседей или домашние питомцы. Если сон был прерывистым, то встать сразу по звонку будильника будет очень трудно.
Чаще всего проблемы с пробуждением провоцируют такие факторы:
- нездоровое питание;
- употребление еды или алкоголя перед сном;
- активные тренировки или усилениные физические нагрузки перед сном;
- привычка использовать гаджеты или телевизор перед сном;
- засыпать под музыку.
Как приучить себя вставать по звонку будильника
Для полноценного сна надо выделять не менее 7 часов в сутки. Попробуйте наладить режим сна: ложитесь раньше, засыпайте в комфортной обстановке.
Важно Что делать, когда чувство усталости просыпается вместе с вами
Для того, чтобы сон был спокойным можно воспользоваться этими советами:
- успокаивающая ванна;
- прогулка на свежем воздухе и проветривание помещения перед сном;
- слушайте успокаивающую музыку, но не засыпайте с ней;
- выключайте телевизор, компьютер и другие гаджеты за 30 – 45 минут до сна.
Все чаще люди используют телефоны, как будильник / Фото pexels
Что делать с будильником:
- попробуйте положить будильник подальше от кровати, чтобы вам пришлось встать;
- иногда помогает изменение мелодии, когда организм привыкает к определенным звукам, он воспринимает их как норму и перестает реагировать.
Какую мелодию выбрать для будильника
В ходе эксперимента Мельбурнские исследователи выяснили, какие факторы влияют на продолжительность инерции сна. Громкость, продолжительность, темп, высота мелодии практически не влияли на качество пробуждения участников. А вот от мелодичности зависит очень многое.
Инерция сна влияет на производительность / Фото pexels
Чем более мелодичный и ритмичный был сигнал, тем легче люди просыпались и лучше чувствовали себя после этого.
Примеры оптимальных мелодий:
- "Good Vibrations" группы The Beach Boys;
- "Close to Me" The Cure.
Главное, чтобы композиция имела отчетливый ритм и плавный переход от ноты к ноте. Звуки природы в качестве будильника – это плохой вариант, ведь выраженного ритма у них нет.
Что такое инерция сна?Инерция сна – это переходное состояние, которое возникает сразу после того, как человек открывает глаза, и продолжается, пока он не проснется окончательно. Она может длиться от нескольких секунд до 4 часов. Это влияет на самочувствие, производительность и способность принимать решения.
Советы, которые могут облегчить утреннее пробуждение
- Перед сном, сформулируйте свои цели на следующий день. Назовите причину, по которой вам нужно проснуться утром.
- Положите будильник подальше от кровати, но не в другой комнате.
- Сразу после пробуждения идите чистить зубы. В этот момент вы даете организму время немного прийти в себя.
- Выпейте стакан теплой воды. Лучше с лимоном: запах цитрусовых бодрит.
- Примите контрастный душ.
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