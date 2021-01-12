Почти каждый день мы просыпаемся по будильнику, некоторые могут сразу встать с постели, другие – откладывают его, а есть и те, кто вообще его не слышат. Об основных причинах, почему человек не слышит звонков будильника – читайте в материале.

Игнорирование будильника – это сигнал, что ваш организм испытывает недостаток сна. Физическое и психологическое истощение, стрессы и усталость часто провоцируют такую ​​реакцию на внешние раздражители, пишет Здоровье 24.

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Основные причины, из-за которых человек не слышит будильник

На наш сон могут влиять различные внешние раздражители: крик птиц, машины, разговоры соседей или домашние питомцы. Если сон был прерывистым, то встать сразу по звонку будильника будет очень трудно.

Чаще всего проблемы с пробуждением провоцируют такие факторы:

нездоровое питание;

употребление еды или алкоголя перед сном;

активные тренировки или усилениные физические нагрузки перед сном;

привычка использовать гаджеты или телевизор перед сном;

засыпать под музыку.

Существуют случаи, когда без помощи специалиста нельзя избавиться от проблем со сном.

Как приучить себя вставать по звонку будильника

Для полноценного сна надо выделять не менее 7 часов в сутки. Попробуйте наладить режим сна: ложитесь раньше, засыпайте в комфортной обстановке.

Важно Что делать, когда чувство усталости просыпается вместе с вами

Для того, чтобы сон был спокойным можно воспользоваться этими советами:

успокаивающая ванна;

прогулка на свежем воздухе и проветривание помещения перед сном;

слушайте успокаивающую музыку, но не засыпайте с ней;

выключайте телевизор, компьютер и другие гаджеты за 30 – 45 минут до сна.



Все чаще люди используют телефоны, как будильник / Фото pexels

Что делать с будильником:

попробуйте положить будильник подальше от кровати, чтобы вам пришлось встать;

иногда помогает изменение мелодии, когда организм привыкает к определенным звукам, он воспринимает их как норму и перестает реагировать.

Какую мелодию выбрать для будильника

В ходе эксперимента Мельбурнские исследователи выяснили, какие факторы влияют на продолжительность инерции сна. Громкость, продолжительность, темп, высота мелодии практически не влияли на качество пробуждения участников. А вот от мелодичности зависит очень многое.



Инерция сна влияет на производительность / Фото pexels

Чем более мелодичный и ритмичный был сигнал, тем легче люди просыпались и лучше чувствовали себя после этого.

Примеры оптимальных мелодий:

"Good Vibrations" группы The Beach Boys;

"Close to Me" The Cure.

Главное, чтобы композиция имела отчетливый ритм и плавный переход от ноты к ноте. Звуки природы в качестве будильника – это плохой вариант, ведь выраженного ритма у них нет.

Что такое инерция сна? Инерция сна – это переходное состояние, которое возникает сразу после того, как человек открывает глаза, и продолжается, пока он не проснется окончательно. Она может длиться от нескольких секунд до 4 часов. Это влияет на самочувствие, производительность и способность принимать решения.

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