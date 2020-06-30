Американські вчені виявили, що спостереження за червоним кольором може бути корисним для людей після 40 років. Виявляється, це корисно для клітин сітківки, які, своєю чергою, допомагають краще розрізняти кольори.

Після 40 років зір людини поступово погіршується, знижується і чутливість сітківки та сприйняття кольорів. Науковці з Університетського коледжу Лондона вирішили немов перезавантажити "зістарені" клітини за допомогою спалахів довгохвильового світла. Адже частково процес старіння клітин обумовлений зниженням функцій мітохондрій, щільність яких дуже висока у фоторецепторах сітківки.

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Попередні експерименти науковців продемонстрували, що глибоке червоне світло довжиною хвилі 670 нм покращує функцію фоторецепторів сітківки тварин і комах.

Мітохондрії мають специфічні характеристики поглинання світла, що впливають на їхні функції. Діапазон від 650 нм до 100 нм їх покращує, збільшуючи вироблення необхідної енергії,

– заявив автор дослідження Глен Джеффрі.



Після 40 років корисно дивитися на червоний колір / Фото: Unsplash

Вчені провели експеримент на людях – результати були неочікуваними

У експерименті взяли участь 24 чоловіків і жінок віком від 28 до 72 років без діагностованих захворювань очей. Спершу чутливість рецепторів сітківки добровольців оцінили, після чого дали їм завдання дивитися на темно-червоний промінь світла 670 нм світлодіодного ліхтарика три хвилини в день впродовж двох тижнів.

Цікаво, що у людей після 40 років здатність розпізнавати кольори покращилася на 20%. Особливі покращення були помітні у синій частині спектра, який дуже уразливий у міру старіння. На молодших учасників експеримент жодним чином не вплинув на функції клітин сітківки.

Короткочасний вплив світлових хвиль, що поглинаються мітохондріями, заповнюють енергію в клітинах сітківки подібно перезарядження батареї. Це проста і безпечна технологія може бути доступна для профілактики функції зору серед широкого кола людей,

– додав Джеффрі.