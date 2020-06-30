Якщо ви споживаєте алкоголь в помірній кількості, науковці мають для вас хороші новини. Це допоможе допомогти зберегти вашу пам'ять та світлість розуму.

Дослідники стверджують, що це відноситься як до чоловіків, так і до жінок, пише авторитетний журнал JAMA Network Open.

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Вживання алкоголю від низького до помірного рівня було значною мірою пов'язане з незмінно високими когнітивними функціями й низьким рівнем зниження когнітивних функцій в порівнянні з людьми, які не вживають алкоголь.

Важливо! Дослідження не могло довести, що помірне вживання алкоголю викликало збереження мислення і пам'яті, а тільки існування зв'язку.



Алкоголь покращує роботу мозку / Фото unsplash

Яка кількість алкоголю корисна для мозку

Діапазон вживання алкоголю, який вважається "низьким або помірним" в дослідженні, було встановлено на рівні менше восьми напоїв на тиждень для жінок і менше 15 напоїв на тиждень для чоловіків. Але ця кількість має бути рівномірно розподілена протягом всього тижня, а не випита за один вечір.

Кожна порція – це 10 мілілітрів чистого спирту, що еквівалентно 300 мілілітрів пива або порції міцного алкоголю, яка має 25 мілілітрів. Стандартний келих вина містить 1,5 порції.

Дослідники підкреслюють, якщо вживання алкоголю відбувається частіше, будь-яка користь для мозку починає зникати й навіть перетворюватися в можливу шкоду.

Виявлення того, що помірне вживання алкоголю не шкодить розумовим здібностям і може навіть принести користь, може бути гарною новиною для деяких людей,

– сказав геріатричний психіатр доктор Джеремі Коппел, доцент в Інституті медичних досліджень ім. Файнштейна (США).

Але варто зазначити, що за даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує.