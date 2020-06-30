Американские ученые обнаружили, что наблюдение за красным цветом может быть полезным для людей после 40 лет. Оказывается, это полезно для клеток сетчатки, которые, в свою очередь, помогают лучше различать цвета.

После 40 лет зрение человека постепенно ухудшается, снижается и чувствительность сетчатки и восприятие цветов. Ученые из Университетского колледжа Лондона решили как перезагрузить "состаренные" клетки с помощью вспышек длинноволнового света. Ведь частично процесс старения клеток обусловлен снижением функций митохондрий, плотность которых очень высока в фоторецепторах сетчатки.

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Предыдущие эксперименты ученых показали, что глубокий красный свет длиной волны 670 нм улучшает функцию фоторецепторов сетчатки животных и насекомых.

Митохондрии имеют специфические характеристики поглощения света, влияющие на их функции. Диапазон от 650 нм до 100 нм их улучшает, увеличивая выработку необходимой энергии,

– заявил автор исследования Глен Джеффри.



После 40 лет полезно смотреть на красный цвет / Фото: Unsplash

Ученые провели эксперимент на людях – результаты были неожиданными

В эксперименте приняли участие 24 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 72 лет без диагностированных заболеваний глаз. Сначала чувствительность рецепторов сетчатки добровольцев оценили, после чего дали им задание смотреть на темно-красный луч света 670 нм светодиодного фонарика три минуты в день в течение двух недель.

Интересно, что у людей после 40 лет способность распознавать цвета улучшилась на 20%. Особые улучшения были заметны в синей части спектра, который очень уязвим по мере старения. На младших участников эксперимент никак не повлиял на функции клеток сетчатки.

Кратковременное воздействие световых волн, поглощаемых митохондриями, заполняют энергию в клетках сетчатки подобно перезарядке батареи. Это простая и безопасная технология может быть доступна для профилактики функции зрения среди широкого круга людей,

– добавил Джеффри.