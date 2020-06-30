Почему людям после 40 лет полезно смотреть на красный цвет
Американские ученые обнаружили, что наблюдение за красным цветом может быть полезным для людей после 40 лет. Оказывается, это полезно для клеток сетчатки, которые, в свою очередь, помогают лучше различать цвета.
После 40 лет зрение человека постепенно ухудшается, снижается и чувствительность сетчатки и восприятие цветов. Ученые из Университетского колледжа Лондона решили как перезагрузить "состаренные" клетки с помощью вспышек длинноволнового света. Ведь частично процесс старения клеток обусловлен снижением функций митохондрий, плотность которых очень высока в фоторецепторах сетчатки.
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Предыдущие эксперименты ученых показали, что глубокий красный свет длиной волны 670 нм улучшает функцию фоторецепторов сетчатки животных и насекомых.
Митохондрии имеют специфические характеристики поглощения света, влияющие на их функции. Диапазон от 650 нм до 100 нм их улучшает, увеличивая выработку необходимой энергии,
– заявил автор исследования Глен Джеффри.
После 40 лет полезно смотреть на красный цвет / Фото: Unsplash
Ученые провели эксперимент на людях – результаты были неожиданными
В эксперименте приняли участие 24 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 72 лет без диагностированных заболеваний глаз. Сначала чувствительность рецепторов сетчатки добровольцев оценили, после чего дали им задание смотреть на темно-красный луч света 670 нм светодиодного фонарика три минуты в день в течение двух недель.
Интересно, что у людей после 40 лет способность распознавать цвета улучшилась на 20%. Особые улучшения были заметны в синей части спектра, который очень уязвим по мере старения. На младших участников эксперимент никак не повлиял на функции клеток сетчатки.
Кратковременное воздействие световых волн, поглощаемых митохондриями, заполняют энергию в клетках сетчатки подобно перезарядке батареи. Это простая и безопасная технология может быть доступна для профилактики функции зрения среди широкого круга людей,
– добавил Джеффри.