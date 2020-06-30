Если вы потребляете алкоголь в умеренном количестве, у ученых есть для вас хорошие новости. Это поможет сохранить вашу память и светлость ума.

Исследователи утверждают, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, пишет авторитетный журнал JAMA Network Open.

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Употребление алкоголя от низкого до умеренного уровня было в значительной мере связано с неизменно высокими когнитивными функциями и низким уровнем снижения когнитивных функций по сравнению с людьми, которые не употребляют алкоголь.

Важно! Исследование не могло доказать, что умеренное употребление алкоголя вызвало сохранение мышления и памяти, а только существование связи.

Алкоголь улучшает работу мозга / Фото unsplash

Какое количество алкоголя полезно для мозга

Диапазон употребления алкоголя, который считается "низким или умеренным" в исследовании, был установлен на уровне менее восьми напитков в неделю для женщин и менее 15 напитков в неделю для мужчин. Но это количество должно быть равномерно распределено в течение всей недели, а не выпито за один вечер.

Каждая порция – это 10 миллилитров чистого спирта, что эквивалентно 300 миллилитров пива или порции крепкого алкоголя, которая имеет 25 миллилитров. Стандартный бокал вина содержит 1,5 порции.

Исследователи подчеркивают, если употребление алкоголя происходит чаще, любая польза для мозга начинает исчезать и даже превращаться в возможный вред.

Выявление того, что умеренное употребление алкоголя не вредит умственным способностям и может даже принести пользу, может быть хорошей новостью для некоторых людей,

– сказал гериатрический психиатр доктор Джереми Коппел, доцент в Институте медицинских исследований им. Файнштейна (США).

Но стоит отметить, что по данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует.