Нашли новую пользу алкоголя
Если вы потребляете алкоголь в умеренном количестве, у ученых есть для вас хорошие новости. Это поможет сохранить вашу память и светлость ума.
Исследователи утверждают, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, пишет авторитетный журнал JAMA Network Open.
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Употребление алкоголя от низкого до умеренного уровня было в значительной мере связано с неизменно высокими когнитивными функциями и низким уровнем снижения когнитивных функций по сравнению с людьми, которые не употребляют алкоголь.
Важно! Исследование не могло доказать, что умеренное употребление алкоголя вызвало сохранение мышления и памяти, а только существование связи.
Алкоголь улучшает работу мозга / Фото unsplash
Какое количество алкоголя полезно для мозга
Диапазон употребления алкоголя, который считается "низким или умеренным" в исследовании, был установлен на уровне менее восьми напитков в неделю для женщин и менее 15 напитков в неделю для мужчин. Но это количество должно быть равномерно распределено в течение всей недели, а не выпито за один вечер.
Исследователи подчеркивают, если употребление алкоголя происходит чаще, любая польза для мозга начинает исчезать и даже превращаться в возможный вред.
Выявление того, что умеренное употребление алкоголя не вредит умственным способностям и может даже принести пользу, может быть хорошей новостью для некоторых людей,
– сказал гериатрический психиатр доктор Джереми Коппел, доцент в Институте медицинских исследований им. Файнштейна (США).
Но стоит отметить, что по данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует.