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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
В Украине зафиксировали 44 334 больных COVID-19
08:52, сегодня В Украине зафиксировали 44 334 больных COVID-19
Новости о коронавирусе 29 июня: меньше случаев в Украине, больше полумиллиона смертей в мире
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 29 июня: меньше случаев в Украине, больше полумиллиона смертей в мире
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Китай успешно испытал вакцину от COVID-19 на людях
13:44, 29 июня Китай успешно испытал вакцину от COVID-19 на людях
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