Брак сну

Основні симптоми браку сну: надмірна денна сонливість та погіршення самопочуття, зниження концентрації уваги, уповільнення мислення та зміни настрою. Також на тему: Вчені знайшли "вимикач" імунної системи: як він може працювати Сон грає фундаментальну роль функціонуванні багатьох систем організму. Тому постійна нестача сну призводить до збільшення ризику розвитку як фізичних, і ментальних захворювань.

Дослідження показують, що недостатній сон пов'язаний з підвищеним ризиком смерті, а також нижчою якістю життя.

Погана дієта

Недоїдання або дієта, в якій бракує поживних речовин, може порушити виробництво та активність імунних клітин та антитіл, важливих для боротьби з інфекцією.

Деякі мікроелементи особливо важливі роботи імунітету: залізо, вітамін А, вітамін С, вітамін D, вітамін Е, Цинк.

Неправильна гігієна

Щоб не захворіти, потрібно тримати мікроби на відстані, дотримуючись правил особистої гігієни. Є кілька простих дій, які допоможуть менше хворіти:

Мийте руки з милом перед приготуванням їжі та після відвідування туалету.

Прикривайте рот і ніс серветкою, коли чхаєте. Кашляйте у лікоть, а не в руку.

Промивайте та перев'язуйте всі порізи. Будь-який серйозний поріз, укус тварини чи людини повинен оглянути лікар.

Не колупайте рани, які гояться, і не видавлюйте прищі.

Проблеми з імунною системою

Люди з ослабленою імунною системою хворіють частіше, ніж інші. У групі ризику перебувають люди, які проходять лікування від онкологічних захворювань, перенесли трансплантацію органів та приймають імуносупресивні препарати, а також інфіковані ВІЛ, у тому числі на стадії СНІДу.