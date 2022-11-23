Нехватка сна

Основные симптомы нехватки сна: чрезмерная дневная сонливость и ухудшение самочувствия, снижение концентрации внимания, замедление мышления и изменение настроения. Также на тему: Ученые нашли "выключатель" иммунной системы: как он может работать Сон играет фундаментальную роль в функционировании многих систем организма. Поэтому постоянная нехватка сна приводит к увеличению риска развития как физических, так и ментальных заболеваний.

Исследования показывают, что недостаточный сон связан с повышенным риском смерти, а также более низким качеством жизни.

Плохая диета

Недоедание или диета, в которой не хватает питательных веществ, может нарушить производство и активность иммунных клеток и антител, важных для борьбы с инфекцией.

Некоторые микроэлементы особенно важны для работы иммунитета: железо, витамин А, витамин С, витамин D, витамин Е, Цинк.

Неправильная гигиена

Чтобы не заболеть, нужно держать микробы на расстоянии, соблюдая правила личной гигиены. Есть несколько простых действий, которые помогут меньше болеть:

Мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и после посещения туалета.

Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда чихаете. Кашляйте в локоть, а не в руку.

Промывайте и перевязывайте все порезы. Любой серьезный порез, укус животного или человека должен осмотреть врач.

Не ковыряйте заживающие раны и не выдавливайте прыщи.

Проблемы с иммунной системой

Люди с ослабленной иммунной системой болеют чаще других. В группе риска находятся люди, проходящие лечение от онкологических заболеваний, перенесшие трансплантацию органов и принимающие иммуносупрессивные препараты, а также инфицированные ВИЧ, в том числе на стадии СПИДа.