Иммунная система человека – это главный защитный механизм, которым оснащено наше тело. Несмотря на ее важность, мы все еще многое не знаем об этом сложном механизме. Но ученые продолжают его изучать и часто совершают очень неожиданные открытия.

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Новое исследование иммунитета

В новом исследовании ученые из Университета Мельбурна и Института Догерти обнаружили выключатель иммунной системы. Этот механизм строится на белке MR1 – действующем как молекулярная система тревоги извещая лейкоциты (клетки, отвечающие за защиту организма от патогенов) о вторжении инфекции. Хотя предварительные исследования прояснили роль этого белка в активации иммунной системы, механизм его отключения все еще оставался загадкой.

"Выключатель" иммунной системы

Мы обнаружили, что в наших клетках есть белки – AP2 – которые связываются с MR1 и перемещают его внутрь клеток. Попав туда, MR1 больше не может сигнализировать белым кровяным клеткам, что фактически отключает иммунный ответ.

– рассказал автор исследования доктор Хэмиш Маквильям.

Он отметил, что удаление AP2 из клеток может регулировать активацию MR1, которая стимулирует или угнетает присутствие лейкоцитов.

Члены исследовательской группы считают, что это важное открытие, поскольку оно раскрывает понимание молекулы MR1, что в свою очередь открывает путь к лечению заболеваний иммунной системы. Возможность включать или выключать защитные механизмы нашего оргазма станет важной помощью в борьбе с инфекционными заболеваниями.