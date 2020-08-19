Чому діабетикам не можна їсти їжу "для діабетиків"
Продукти "для діабетиків", які можна знайти в магазинах, насправді протипоказані людям з діабетом.
Виробники "продукції для діабетиків" запевняють, що вона не містить цукру. Найчастіше його заміняють фруктозою. Лікарка-ендокринолог Ірина Чикалова розповіла, чому це небезпечно.
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Фруктоза і всі інші природні цукри також є цукром. Ба більше, під час останніх досліджень було виявлено, що наші клітини не вміють засвоювати фруктозу. У них просто відсутні ферменти, які були б здатні її переробити.
Це означає, що замість того, щоб надходити безпосередньо в клітину, фруктоза прямує в печінку, де з неї утворюється глюкоза або тригліцериди.
На жаль, дуже часто так звані продукти для діабетиків готуються саме на цих видах цукрів. А пацієнтів вводять в оману з приводу безпеки на предмет підвищення рівня глюкози в крові,
– розповіла лікарка.
На що звертати увагу при виборі продуктів
- На наявність або відсутність фруктози, патоки, глюкозно-фруктозного сиропу, крохмалю. Ці всі речовини, по суті, такий самий цукор.
- На вміст вуглеводів. Бажано, щоб він був меншим хоча б за 40 г на 100 г.
- На кількість калорій. Якщо більше ніж 300 ккал на 100 г, то важливо враховувати кількістю продукту, який з'їдається.
Що можна їсти людям з діабетом
Людям з діабетом можна їсти м'ясо, птицю, рибу, горіхи, авокадо, а також яйця овочі та зелень. Також продукти, які плавно, але не сильно підвищують рівень цукру в крові:
- Макарони з твердих сортів пшениці;
- Молочні продукти (без цукру);
- Цільнозернові крупи;
- Хліб з висівками, з пророщених злаків або з цільного зерна (без цукру);
- Бобові;
- Свіжі фрукти (окрім винограду, фініків і бананів).
За словами Ірини Чикалової, це дуже умовний список, адже в кожної людини одні й ті самі продукти по-різному впливають на рівень цукру в крові.
Пам'ятайте, що контроль за харчуванням є однією з найважливіших складових ефективного лікування цукрового діабету. І правильне та збалансоване харчування є запорукою здоров'я усіх людей, як з діабетом, так і без.