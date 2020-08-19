Продукты "для диабетиков", которые можно найти в магазинах, на самом деле противопоказаны людям с диабетом.

Производители "продукции для диабетиков" уверяют, что она не содержит сахара. Чаще всего его заменяют фруктозой. Врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, почему это опасно.

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Фруктоза и все другие природные сахары также являются сахаром. Более того, во время последних исследований было выявлено, что наши клетки не могут усваивать фруктозу. В них просто отсутствуют ферменты, которые были бы способны ее переделать.

Это означает, что вместо того, чтобы поступать непосредственно в клетку, фруктоза направляется в печень, где из нее образуется глюкоза или триглицериды.

К сожалению, очень часто так называемые продукты для диабетиков готовятся именно на этих видах сахаров. А пациентов вводят в заблуждение по поводу безопасности на предмет повышения уровня глюкозы в крови,

– рассказала врач.

На что обращать внимание при выборе продуктов

На наличие или отсутствие фруктозы, патоки, глюкозно-фруктозного сиропа, крахмала. Эти все вещества, по сути, такой же сахар.

На содержание углеводов. Желательно, чтобы он был меньше хотя бы за 40 г на 100 г.

На количество калорий. Если более 300 ккал на 100 г, то важно учитывать количество продукта, который съедается.

Что можно есть людям с диабетом

Людям с диабетом можно есть мясо, птицу, рыбу, орехи, авокадо, а также яйца, овощи и зелень. Также продукты, которые плавно, но не сильно повышают уровень сахара в крови:

Макароны из твердых сортов пшеницы;

Молочные продукты (без сахара);

Цельнозерновые крупы;

Хлеб с отрубями, из пророщенных злаков или из цельного зерна (без сахара);

Бобовые;

Свежие фрукты (кроме винограда, фиников и бананов).

По словам Ирины Чикаловой, это очень условный список, ведь у каждого человека одни и те же продукты по-разному влияют на уровень сахара в крови.

Для того, чтобы определить, какие продукты повышают сахар именно у вас, нужно измерять уровень глюкозы в крови через 2 часа после приема пищи.

Помните, что контроль за питанием является одним из важнейших составляющих эффективного лечения сахарного диабета. И правильное и сбалансированное питание является залогом здоровья всех людей, как с диабетом, так и без.