От саме про ці неочевидні причини головного болю і поговоримо далі. Так, у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії перерахували 11 причин, що можуть спровокувати головний біль.
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- Забагато сну
Так, надто тривалий сон і, зокрема, спроба надолужити "недоспані" ночі за один раз – можуть спровокувати головний біль. Тож, якщо ви у будні постійно недосипаєте і сподіваєтесь "відіспатись" на вихідних, у нас для вас погані новини.
"Коли тижнева напруга спадає, знижується рівень гормонів стресу, що спричиняє швидке вивільнення
нейромедіаторів. Вони посилають імпульси кровоносним судинам звужуватися, а потім розширюватися, що викликає головний біль", – пояснили фахівці.
Увага! Більш як 8 годин сну за один раз можуть призвести до головного болю.
Тож, задля якісного відпочинку, вам слід навчитись якісно відпочивати упродовж усього тижня. Налагодьте режим сну і створіть ритуали перед сном для заспокоєння. Чудово підійдуть для цього йога, медитації, прогулянка, чи тепла ванна.
- Яскраве світло
Яскраве і мерехтливе світло можуть викликати головний біль. Тож, якщо ви перебуваєте у місцях, де постійно яскраве світло, або є спалахи, фахівці радять носити сонцезахисні окуляри або використовувати поляризовані лінзи. Це також стосується монітора комп'ютера та телефону. Перед сном варто знижувати яскравість монітора.
Також зверніть увагу на те, яке світло у вас в кімнаті. Можливо, його варто замінити і зробити менш яскравим і теплішим. Узагалі, за рекомендацією фахівців, тепле світло найкраще підходить для очей, особливо надвечір.
- Неправильна постава
Не дивуйтесь, якщо регулярно страждаєте на головний біль, але при цьому у вас неправильна постава. Річ у тім, що погана постава створює тиск у верхній частині спини, шиї та плечах, що може призвести до головного болю. Такий біль зазвичай досить характерний – пульсує в основі черепа, може віддавати в обличчя, особливо в лоб.
Аби зменшити частоту нападів головного болю з цієї причини, уникайте довгого сидіння або стояння в одному положенні. Якщо у вас робота за компютером, намагайтесь сидіти прямо, підтримуйте поперек.
Не зайвим буде звернутися до лікаря-вертебролога, щоб виправити проблеми з поставою.
Неправильна постава може провокувати мігрені / Фото unsplash
- Парфуми
Різкі запахи засбів гігієни, парфуми та освіжувачі повітря містять хімічні речовини, які можуть викликати головний біль.
Якщо ви схильні до головного болю, спричиненого запахами, уникайте важких парфумів, а також мила, шампунів і кондиціонерів з концетрованим ароматом.
Важливо! Вдома використовуйте освіжувачі повітря та побутову хімію без ароматизаторів. Провітрюйте приміщення якомога частіше.
- Придушення гніву
Коли людина намагається стримати гнів, вона напружує м'язи голови та шиї, що спричиняє головний біль напруги. Щоб розслабитися, варто глибоко дихати й спробувати практики, що знімають стрес.
Позбуватися гніву та інших нібито "негативних" емоцій неможливо – та можна навчитись опановувати їх.
- Відмова від кави
Не можна різко знижувати вживання кофеїну. Якщо ви затятий кавоман і хочете позбутись звички пити каву, ви можете відчути фізіологічні наслідки, зокрема, у вас може виникнути нестерпний головний біль.
Річ у тім, що кофеїн сприяє звуженню кровоносних судин. Якщо кровоносні судини різко розширяться, може виникнути пульсуючий біль.
Намагайтесь дотримуватись рекомендованої дози кави щодня / Фото unsplash
Цікаво, що є дослідження, які доводять, що організм може відчути стрес і відреагувати симптомами навіть при незначному зменшенні кількості кофеїну. Наприклад, якщо ви звикли щодня випивати 3 чашки кави, а завтра вип'єте 1 чи 2, ви вже ризикуєте отримати головний біль.
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- Пигнічення гніву
Коли ви сердитеся, м'язи на потилиці напружуються, викликаючи відчуття стягнення навколо голови. Це характерна ознака головного болю напруги.
Фахівці радять дихати глибоко й повільно, якщо відчуваєте злість чи роздратування. Як мінімум спробуйте дихати так: вдихайте через ніс і видихайте через рот. Це допоможе розслабити м'язи голови та шиї.
- Спрага та зневоднення
Зневоднення може призводити до головного болю, сухості в роті, відчуття виснаження та запаморочення.
Головний біль від зневоднення може відчуватися по всій голові або більш локалізованим на лобі чи потилиці. Рідше він буває одностороннім.
- Неправильне вживання ліків
Надмірне вживання ліків або неправильне їх вживання, як от пропущені дози можуть стати причиною того, що у вас болітиме голова. головний біль. Це одним із симптомів "синдрому відміни" у випадку закінчення прийому антидепресантів.
- Скреготіння зубами
Бруксизм змушує м'язи щелепи скорочуватися, викликаючи тупий головний біль. У випадках, коли біль приносить значний дискомфорт людині через частосу нападів, стоматолог може порадити одягати на ніч капу. ЦЕ також збереже і зуби.
- Морозиво
Трапляється, що ви відчуваєте різкий, колючий біль у лобі, коли кусаєте ріжок морозива? Тоді ви чутливі до головного болю, який викликає холод. Такий же ефект мають льодяники та заморожені напої.
Та хороша новина в тому, що головний біль від морозива не потребує лікування. Ці напади закінчуються миттєво, рідко триваючи більше хвилини-двох.