От саме про ці неочевидні причини головного болю і поговоримо далі. Так, у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії перерахували 11 причин, що можуть спровокувати головний біль.

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Забагато сну

Так, надто тривалий сон і, зокрема, спроба надолужити "недоспані" ночі за один раз – можуть спровокувати головний біль. Тож, якщо ви у будні постійно недосипаєте і сподіваєтесь "відіспатись" на вихідних, у нас для вас погані новини.

"Коли тижнева напруга спадає, знижується рівень гормонів стресу, що спричиняє швидке вивільнення

нейромедіаторів. Вони посилають імпульси кровоносним судинам звужуватися, а потім розширюватися, що викликає головний біль", – пояснили фахівці.

Увага! Більш як 8 годин сну за один раз можуть призвести до головного болю.

Тож, задля якісного відпочинку, вам слід навчитись якісно відпочивати упродовж усього тижня. Налагодьте режим сну і створіть ритуали перед сном для заспокоєння. Чудово підійдуть для цього йога, медитації, прогулянка, чи тепла ванна.

Яскраве світло

Яскраве і мерехтливе світло можуть викликати головний біль. Тож, якщо ви перебуваєте у місцях, де постійно яскраве світло, або є спалахи, фахівці радять носити сонцезахисні окуляри або використовувати поляризовані лінзи. Це також стосується монітора комп'ютера та телефону. Перед сном варто знижувати яскравість монітора.

Також зверніть увагу на те, яке світло у вас в кімнаті. Можливо, його варто замінити і зробити менш яскравим і теплішим. Узагалі, за рекомендацією фахівців, тепле світло найкраще підходить для очей, особливо надвечір.

Неправильна постава

Не дивуйтесь, якщо регулярно страждаєте на головний біль, але при цьому у вас неправильна постава. Річ у тім, що погана постава створює тиск у верхній частині спини, шиї та плечах, що може призвести до головного болю. Такий біль зазвичай досить характерний – пульсує в основі черепа, може віддавати в обличчя, особливо в лоб.

Аби зменшити частоту нападів головного болю з цієї причини, уникайте довгого сидіння або стояння в одному положенні. Якщо у вас робота за компютером, намагайтесь сидіти прямо, підтримуйте поперек.

Не зайвим буде звернутися до лікаря-вертебролога, щоб виправити проблеми з поставою.



Неправильна постава може провокувати мігрені / Фото unsplash

Парфуми

Різкі запахи засбів гігієни, парфуми та освіжувачі повітря містять хімічні речовини, які можуть викликати головний біль.

Якщо ви схильні до головного болю, спричиненого запахами, уникайте важких парфумів, а також мила, шампунів і кондиціонерів з концетрованим ароматом.

Важливо! Вдома використовуйте освіжувачі повітря та побутову хімію без ароматизаторів. Провітрюйте приміщення якомога частіше.

Придушення гніву

Коли людина намагається стримати гнів, вона напружує м'язи голови та шиї, що спричиняє головний біль напруги. Щоб розслабитися, варто глибоко дихати й спробувати практики, що знімають стрес.

Позбуватися гніву та інших нібито "негативних" емоцій неможливо – та можна навчитись опановувати їх.

Відмова від кави

Не можна різко знижувати вживання кофеїну. Якщо ви затятий кавоман і хочете позбутись звички пити каву, ви можете відчути фізіологічні наслідки, зокрема, у вас може виникнути нестерпний головний біль.

Річ у тім, що кофеїн сприяє звуженню кровоносних судин. Якщо кровоносні судини різко розширяться, може виникнути пульсуючий біль.



Намагайтесь дотримуватись рекомендованої дози кави щодня / Фото unsplash

Цікаво, що є дослідження, які доводять, що організм може відчути стрес і відреагувати симптомами навіть при незначному зменшенні кількості кофеїну. Наприклад, якщо ви звикли щодня випивати 3 чашки кави, а завтра вип'єте 1 чи 2, ви вже ризикуєте отримати головний біль.

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Пигнічення гніву

Коли ви сердитеся, м'язи на потилиці напружуються, викликаючи відчуття стягнення навколо голови. Це характерна ознака головного болю напруги.

Фахівці радять дихати глибоко й повільно, якщо відчуваєте злість чи роздратування. Як мінімум спробуйте дихати так: вдихайте через ніс і видихайте через рот. Це допоможе розслабити м'язи голови та шиї.

Спрага та зневоднення

Зневоднення може призводити до головного болю, сухості в роті, відчуття виснаження та запаморочення.

Головний біль від зневоднення може відчуватися по всій голові або більш локалізованим на лобі чи потилиці. Рідше він буває одностороннім.

Неправильне вживання ліків

Надмірне вживання ліків або неправильне їх вживання, як от пропущені дози можуть стати причиною того, що у вас болітиме голова. головний біль. Це одним із симптомів "синдрому відміни" у випадку закінчення прийому антидепресантів.

Скреготіння зубами

Бруксизм змушує м'язи щелепи скорочуватися, викликаючи тупий головний біль. У випадках, коли біль приносить значний дискомфорт людині через частосу нападів, стоматолог може порадити одягати на ніч капу. ЦЕ також збереже і зуби.

Морозиво

Трапляється, що ви відчуваєте різкий, колючий біль у лобі, коли кусаєте ріжок морозива? Тоді ви чутливі до головного болю, який викликає холод. Такий же ефект мають льодяники та заморожені напої.

Та хороша новина в тому, що головний біль від морозива не потребує лікування. Ці напади закінчуються миттєво, рідко триваючи більше хвилини-двох.