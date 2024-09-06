Вот именно об этих неочевидных причинах головной боли и поговорим дальше. Так, в Национальной службе здравоохранения Великобритании перечислили 11 причин, которые могут спровоцировать головную боль.

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Слишком много сна

Так, слишком длительный сон и, в частности, попытка наверстать "недоспанные" ночи за один раз – могут спровоцировать головную боль. Поэтому, если вы в будни постоянно недосыпаете и надеетесь "отоспаться" на выходных, у нас для вас плохие новости.

"Когда недельное напряжение спадает, снижается уровень гормонов стресса, что вызывает быстрое высвобождение

нейромедиаторов. Они посылают импульсы кровеносным сосудам сужаться, а затем расширяться, что вызывает головную боль", – объяснили специалисты.

Внимание! Более 8 часов сна за один раз могут привести к головной боли.

Поэтому, для качественного отдыха, вам следует научиться качественно отдыхать в течение всей недели. Наладьте режим сна и создайте ритуалы перед сном для успокоения. Прекрасно подойдут для этого йога, медитации, прогулка, или теплая ванна.

Яркий свет

Яркий и мерцающий свет могут вызвать головную боль. Поэтому, если вы находитесь в местах, где постоянно яркий свет, или есть вспышки, специалисты советуют носить солнцезащитные очки или использовать поляризованные линзы. Это также касается монитора компьютера и телефона. Перед сном стоит снижать яркость монитора.

Также обратите внимание на то, какой свет у вас в комнате. Возможно, его стоит заменить и сделать менее ярким и более теплым. Вообще, по рекомендации специалистов, теплый свет лучше всего подходит для глаз, особенно под вечер.

Неправильная осанка

Не удивляйтесь, если регулярно страдаете головной болью, но при этом у вас неправильная осанка. Дело в том, что плохая осанка создает давление в верхней части спины, шеи и плечах, что может привести к головной боли. Такая боль обычно достаточно характерна – пульсирует в основании черепа, может отдавать в лицо, особенно в лоб.

Чтобы уменьшить частоту приступов головной боли по этой причине, избегайте долгого сидения или стояния в одном положении. Если у вас работа за компьютером, старайтесь сидеть прямо, поддерживайте поясницу.

Не лишним будет обратиться к врачу-вертебрологу, чтобы исправить проблемы с осанкой.



Неправильная осанка может провоцировать мигрени / Фото unsplash

Духи

Резкие запахи средств гигиены, духи и освежители воздуха содержат химические вещества, которые могут вызвать головную боль.

Если вы склонны к головной боли, вызванной запахами, избегайте тяжелых духов, а также мыла, шампуней и кондиционеров с концетрированным ароматом.

Важно! Дома используйте освежители воздуха и бытовую химию без ароматизаторов. Проветривайте помещение как можно чаще.

Подавление гнева

Когда человек пытается сдержать гнев, он напрягает мышцы головы и шеи, что вызывает головную боль напряжения. Чтобы расслабиться, стоит глубоко дышать и попробовать практики, снимающие стресс.

Избавиться от гнева и других якобы "негативных" эмоций невозможно – но можно научиться овладевать ими.

Отказ от кофе

Нельзя резко снижать употребление кофеина. Если вы ярый кофеман и хотите избавиться от привычки пить кофе, вы можете почувствовать физиологические последствия, в частности, у вас может возникнуть невыносимая головная боль.

Дело в том, что кофеин способствует сужению кровеносных сосудов. Если кровеносные сосуды резко расширятся, может возникнуть пульсирующая боль.



Старайтесь придерживаться рекомендуемой дозы кофе ежедневно / Фото unsplash

Интересно, что есть исследования, которые доказывают, что организм может почувствовать стресс и отреагировать симптомами даже при незначительном уменьшении количества кофеина. Например, если вы привыкли ежедневно выпивать 3 чашки кофе, а завтра выпьете 1 или 2, вы уже рискуете получить головную боль.

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Угнетение гнева

Когда вы сердитесь, мышцы на затылке напрягаются, вызывая ощущение стягивания вокруг головы. Это характерный признак головной боли напряжения.

Специалисты советуют дышать глубоко и медленно, если чувствуете злость или раздражение. Как минимум попробуйте дышать так: вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Это поможет расслабить мышцы головы и шеи.

Жажда и обезвоживание

Обезвоживание может приводить к головной боли, сухости во рту, ощущение истощения и головокружения.

Головная боль от обезвоживания может ощущаться по всей голове или более локализованной на лбу или затылке. Реже она бывает односторонней.

Неправильное употребление лекарств

Чрезмерное употребление лекарств или неправильное их употребление, как вот пропущенные дозы могут стать причиной того, что у вас будет болеть голова. головная боль. Это одним из симптомов "синдрома отмены" в случае окончания приема антидепрессантов.

Скрежет зубами

Бруксизм заставляет мышцы челюсти сокращаться, вызывая тупую головную боль. В случаях, когда боль приносит значительный дискомфорт человеку из-за частоты приступов, стоматолог может посоветовать одевать на ночь капу. Это также сохранит и зубы.

Мороженое

Случается, что вы чувствуете резкую, колющую боль во лбу, когда кусаете рожок мороженого? Тогда вы чувствительны к головной боли, которую вызывает холод. Такой же эффект имеют леденцы и замороженные напитки.

Но хорошая новость в том, что головная боль от мороженого не требует лечения. Эти приступы заканчиваются мгновенно, редко продолжаясь более минуты-двух.