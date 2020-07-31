45-річний чоловік втратив статевий орган в результаті зараження крові. Вперше в історії медицини лікарі виростили йому новий пеніс на руці, але він може залишитися там роками.

Житель Великобританії Малкольм Макдоналд втратив статевий орган через хворобу, яка викликала змертвіння тканин пеніса, і лікарям довелося його ампутувати, щоб не допустити поширення інфекції на решту зони тіла.

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У державній лікарні йому провели операцію вартістю в 50 тисяч фунтів, в ході якої новий придаток був приєднаний до руки. До цього нещасний чоловік кілька років перебував у глибокій депресії, він не зустрічався ні з ким, рідко виходив з дому і постійно пив. І ось лікарі подарували йому надію.

Вони взяли запас шкіри з руки і стягнули її, як рол, щоб створити основу для нового печеристого тіла пеніса. Далі лікарі сконструювали сечовипускальний канал в шкірі, поставивши туди дві трубки. Більш того, шляхом спеціального ручного насоса новий пеніс може накачувати до стану ерекції, щоб Малкольм продовжував займатися сексом.

Вже 4 роки з пенісом на руці

Всю цю конструкцію прикріпили до руки на два роки. Потім його обіцяли пересадити в пах.

Це мали зробити у 2018 році, але він був неготовий і операцію перенесли. Планові скорочення та дефіцит персоналу спричинили подальші затримки, остання операція була запланована ще у квітні. Однак пандемія перешкодила цим планам.

Тому Малкольм продовжує носити на своїй руці пеніс. Він уже придумав йому ім'я Джиммі, іноді розмовляє з статевим членом про ті часи, коли той все-таки "переїде" в нове місце. Деякі люди помічають цю фізіологічну особливість, але у чоловіка тепер більш веселий настрій, він все ще вірить в удачу.